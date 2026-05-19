Boca Juniors Vs Cruzeiro Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por dónde ver en vivo Boca Juniors vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Boca Juniors vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Boca Juniors choca ante Cruzeiro, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Alberto J. Armando ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.