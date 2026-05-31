La relación entre fútbol y pizza en Buenos Aires Foto: Instagram @pizzerialoscampeones

En Buenos Aires, la pizza y el fútbol no se cruzan por casualidad: comparten barrio, inmigración, ritual popular y un mismo idioma emocional. Desde La Boca hasta Villa Crespo, pasando por Corrientes y Barracas, las porciones más famosas de la ciudad también cuentan la historia de tribunas, post-partido y encuentros que se repiten hace casi un siglo. La propia Ciudad destaca a estadios como La Bombonera, el Nuevo Gasómetro y el Palacio Ducó como parte de su mapa más icónico, mientras que varias pizzerías históricas nacieron o se consolidaron en ese mismo entramado barrial y cultural.

En rigor, el vínculo entre ambas pasiones se volvió visible en las décadas del 30 y 40, cuando la pizza porteña dejó de ser sólo herencia inmigrante para transformarse en costumbre urbana. Güerrín nació en 1932 sobre Corrientes como punto de encuentro de porteños y visitantes, Banchero abrió ese mismo año en La Boca y quedó asociada para siempre a la invención de la fugazzeta, mientras El Cuartito empezó a escribir su propia leyenda en 1934. Esa coincidencia temporal no es menor: fue en esos años cuando la ciudad consolidó una vida nocturna, barrial y popular donde la pizza al paso, la charla futbolera y el ritual de comer de pie empezaron a mezclarse como una sola escena porteña.

La pizza porteña nació con lógica de tribuna

Lo que hoy parece una postal clásica se construyó con el tiempo. La familia Banchero, llegada desde Recco y asentada en La Boca, abrió primero una panadería y luego una pizzería que quedó en la historia de la gastronomía porteña por haber convertido a la fugazzeta en marca de identidad del barrio y de la ciudad. Güerrín, por su parte, se instaló en plena calle Corrientes cuando el teatro, el café y la pizza empezaban a mezclarse en el pulso nocturno de Buenos Aires; y El Cuartito se convirtió en otro clásico donde la cultura popular, el deporte y la mesa compartida conviven sin solemnidad.

Ese ADN popular también explica por qué la pizza argentina no se pensó sólo para sentarse a comer, sino para salir del trabajo, del teatro o de la cancha y resolver el hambre rápido, sin perder el rito. De hecho, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas junto con el ecosistema gastronómico porteño siguieron reconociendo en los últimos años a varias de estas casas como pizzerías emblemáticas, justamente por su producción artesanal, su larga trayectoria y su valor patrimonial.

De La Bombonera a Banchero: la parada más clásica del mapa futbolero

Si hay un cruce perfecto entre cancha y pizza, ese probablemente esté en La Boca. La Ciudad incluye a La Bombonera dentro de sus estadios icónicos y, a pocas cuadras, Banchero sigue siendo referencia obligada para quien quiera probar una de las fugazzetas más célebres del país. La sucursal histórica funciona en Suárez 396, en la zona de Almirante Brown, y la marca también tiene local en Corrientes y Talcahuano, lo que amplía el puente entre el barrio xeneize y el circuito céntrico.

Dónde conviene comer de parado Foto: Banchero

En términos de bolsillo, los precios son orientativos y pueden variar por inflación, salón, barra o delivery, pero las referencias recientes ayudan a armar una idea. En Banchero, una muzzarella al molde ronda los $26.900, una cuatro quesos puede llegar a $55.000 y, en formato más rápido, una porción de muzzarella aparece desde $3.900 y una porción de fugazzeta rellena desde $5.500, con fainá alrededor de $1.700. Es decir: también hoy sigue existiendo esa lógica bien porteña de elegir entre la mesa larga o el bocado al paso.

Los Campeones, en Barracas: pizza, barrio y clima de cancha

Otro nombre que encaja de lleno en esta historia es Los Campeones, una pizzería clásica de Barracas que nació en 1954 de la mano de cuatro amigos fanáticos del fútbol, y que con el tiempo se convirtió en un emblema del barrio. Está en Av. Montes de Oca 856, una zona ligada al sur futbolero de Buenos Aires, y su nombre no fue casual: buscaba representar a cualquier hincha que entrara por esa puerta.

La especialidad de la casa es la pizza a la piedra, hecha de forma artesanal y cocida en horno a leña de quebracho, aunque también ofrece versiones al molde. Entre las más recomendadas aparecen la muzzarella, la fugazzeta y, sobre todo, la pizza de provolone, uno de los grandes sellos del local según distintas reseñas y guías gastronómicas.

Historia, barrios, direcciones y precios guía para pedir Foto: Instagram @pizzerialoscampeones

En cuanto a los precios guía, una referencia reciente ubica la mozzarella a la piedra en $13.500, mientras que otra guía de valores menciona la muzzarella en $13.500 para 10 porciones y $11.500 para 8 porciones; la provolone, en tanto, fue relevada en $21.000 para 10 porciones y $17.500 para 8 porciones. Como en otras pizzerías porteñas, los importes pueden variar según tamaño, salón o canal de venta.

La pizza canchera: el invento que salió directo a los estadios

Pero si de conexión literal entre fútbol y pizza se trata, ninguna historia resulta tan precisa como la de Angelín, en Av. Córdoba 5270. La pizzería es reconocida como creadora de la pizza canchera, una variedad sin muzzarella, bien cargada de salsa, pensada originalmente para apilarse y venderse a la salida o en las cercanías de las canchas de fútbol. Distintas reconstrucciones históricas sitúan esa costumbre en los años 30, cuando la escasez de queso y la necesidad de trasladar muchas porciones juntas dieron origen a una de las versiones más porteñas de la pizza.

La famosa pizza de cancha. Foto: Instagram @angelin.pizzeria

Esa invención no sólo quedó en la memoria gastronómica: transformó una limitación en sello identitario. Angelín, fundada en 1938 y todavía activa en Villa Crespo, convirtió a la pizza canchera en un símbolo de barrio y de tribuna. Hoy, una canchera de 16 porciones figura en relevamientos recientes alrededor de $41.300, mientras otras variedades se mueven, según el gusto, entre $35.000 y $40.000. Más que un menú, es una cápsula de tiempo: una receta nacida para el fútbol que terminó siendo patrimonio emocional de Buenos Aires.

Corrientes también juega su partido: Güerrín, Las Cuartetas y El Cuartito

Aunque no esté marcada por un estadio puntual, la avenida Corrientes funciona como otra gran cancha cultural de Buenos Aires. Allí la discusión no pasa por quién patea mejor, sino por cuál porción representa con más fidelidad la identidad porteña. Güerrín está en Av. Corrientes 1368, abrió en 1932 y se volvió un ícono del ritual nocturno de la ciudad; Las Cuartetas funciona en Av. Corrientes 838 y también es parte del linaje clásico de la avenida; y El Cuartito, en Talcahuano 937, mantiene desde 1934 una estética atravesada por camisetas, banderines y fotos ligadas al deporte y a la cultura popular.

Las mejores pizzerías de Buenos Aires Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Los precios vuelven a mostrar que el clásico también se actualiza. En Güerrín, una muzzarella fue relevada en $29.900, la fugazzetta con queso en $37.200, la gaseosa de 350 cc en $4.400 y la cerveza de litro en $11.500. En Las Cuartetas, la muzzarella ronda los $27.000, mientras la Súper Cuartetas puede trepar a $48.000; y en El Cuartito, un relevamiento reciente mostró una pizza grande napolitana con roquefort a $41.000, una porción de fugazzeta a $5.500, una gaseosa a $4.400 y un porrón a $8.100.

Dónde comer pizza con alma futbolera en Buenos Aires

Si el plan es hacer una ruta temática, estas son algunas paradas que resumen la conexión entre canchas y hornos:

Banchero (Suárez 396 / Corrientes y Talcahuano) : la casa histórica de la fugazzeta , con precios desde $3.900 la porción y $26.900 la muzzarella al molde .

Los Campeones (Barracas) : Av. Montes de Oca 856 . Fundada en 1954 por cuatro amigos futboleros, es uno de los grandes clásicos del sur porteño. Su fuerte es la pizza a la piedra al horno de leña de quebracho . Precios guía: mozzarella a la piedra $13.500 .

Angelín (Av. Córdoba 5270) : la cuna de la pizza canchera , nacida para venderse en las canchas; una versión de 16 porciones ronda los $41.300 .

Güerrín (Av. Corrientes 1368) : el gran clásico de Corrientes, con muzzarella a $29.900 y fugazzetta con queso a $37.200 .

El Cuartito (Talcahuano 937): una pizzería con alma deportiva, paredes llenas de camisetas y precios relevados desde $5.500 la porción de fugazzeta.

En Buenos Aires, una pizza rara vez es sólo una pizza. Puede ser la continuación de una tarde de tribuna, el cierre de una caminata por el barrio, la escala obligada después del teatro o una discusión eterna entre amigos sobre cuál es la mejor de todas. Tal vez por eso el vínculo con el fútbol resiste al tiempo: porque ambos prometen lo mismo. Pertenencia, memoria y una pasión que no necesita explicación.