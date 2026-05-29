Las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni en la previa del comienzo del Mundial 2026. Foto: X @Argentina

A menos de dos semanas para el inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina ya vive una carrera contrarreloj fuera de la cancha. La lista definitiva de 26 convocados que confirmó Lionel Scaloni llegó acompañada de una creciente preocupación: varios futbolistas arrastran lesiones musculares y físicas que generan incertidumbre de cara al debut del 16 de junio.

Aunque el cuerpo técnico mantiene la confianza y apuesta por recuperar a todos sus futbolistas a tiempo, la realidad médica obliga a encender señales de alerta. Entre desgarros, molestias y rehabilitaciones, la “Albiceleste” afronta la previa mundialista con varios nombres importantes “entre algodones”.

Mundial 2026: Cristian Romero y los defensores lesionados que preocupan a Scaloni

El caso que más inquieta en el entorno de la Selección es el de Cristian Romero. El defensor sufrió el 12 de abril un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha, una lesión que demandaba entre cinco y ocho semanas de recuperación. Si bien evoluciona favorablemente, llega con poco ritmo futbolístico y bajo seguimiento permanente del cuerpo médico argentino.

Nahuel Molina padeció el 9 de mayo un desgarro de grado 1 en el isquiotibial izquierdo. Foto: X @Argentina

La defensa es una de las zonas más golpeadas por las lesiones. Nahuel Molina padeció el 9 de mayo un desgarro de grado 1 en el isquiotibial izquierdo, una molestia que le puso punto final anticipado a su temporada con el Atlético de Madrid. Si bien los tiempos estimados de recuperación rondan los 20 días, su condición física será evaluada día a día.

A esa lista se suma Gonzalo Montiel (River Plate), quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante las semifinales del Apertura 2026. El lateral derecho transita la etapa final de recuperación, pero todavía no logró entrenarse con normalidad.

Lionel Messi llega lesionado al Mundial 2026 y enciende las alarmas en Argentina

La noticia que más repercusión generó en las últimas horas fue la situación de Lionel Messi. El capitán argentino sufrió el 24 de mayo una leve distensión en el isquiotibial izquierdo y deberá realizar trabajos diferenciados durante varios días. Desde el entorno de la “Albiceleste” transmiten tranquilidad y estiman una recuperación de entre 10 y 14 días, aunque cualquier inconveniente físico del rosarino altera automáticamente los planes de Scaloni.

Lionel Messi sufrió el 24 de mayo una leve distensión en el isquiotibial izquierdo. Foto: X @Argentina

Otro nombre que genera dudas es Nicolás Paz. El juvenil recibió el 10 de mayo una fuerte entrada en la rodilla izquierda y, aunque en el Como aseguran que ya tiene el alta médica, en la Selección consideran que todavía no está al ciento por ciento desde lo físico. Por eso, llegará al Mundial bajo observación.

Julián Álvarez, Nicolás González y los delanteros tocados antes de la Copa del Mundo

En ataque también aparecen señales de alerta. Nicolás González sufrió el 25 de abril un desgarro muscular en el recto femoral izquierdo y necesitó alrededor de un mes de recuperación. El extremo del Atlético de Madrid trabaja intensamente para recuperar ritmo competitivo antes del estreno mundialista.

Por su parte, Julián Álvarez padeció el 5 de mayo un esguince leve en el tobillo izquierdo. Los estudios descartaron lesiones de gravedad y el ex River continuó con sesiones de kinesiología y reposo deportivo, aunque todavía no pudo completar entrenamientos de máxima intensidad.

Julián Álvarez padeció el 5 de mayo un esguince leve en el tobillo izquierdo. Foto: X @Argentina

Pese al panorama, en el cuerpo técnico argentino reina el optimismo. Scaloni decidió sostener a todos los futbolistas lesionados dentro de la nómina definitiva y apuesta a que el tiempo de recuperación alcance para tener al plantel completo en condiciones competitivas.

La cuenta regresiva ya comenzó y, mientras la ilusión de defender el título mundial crece entre los hinchas argentinos, las lesiones se transformaron en el rival inesperado que la “Albiceleste” deberá intentar dejar atrás antes del debut.