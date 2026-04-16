95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Cienciano y Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026.

94´ Saque de arco para Puerto Cabello

Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.

94´ ¡Tiro desviado de Cienciano!

Disparo de Matías Succar y el remate se va afuera.

93´ Córner para Puerto Cabello

Ejecuta el tiro de esquina José Hernández Chávez.

93´ ¡Puerto Cabello se acerca al arco rival!

El disparo al arco de José Hernández Chávez fue bloqueado por Italo Espinoza.