RESULTADO FINAL | Cienciano 2 - Puerto Cabello 0 por Copa Sudamericana 2026
Terminó el partido en el Inca Garcilaso de la Vega.
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Puerto Cabello, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 16/04/2026, a partir de las 23:00.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cuzco.
¿Por dónde ver en vivo Cienciano vs. Puerto Cabello, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Cienciano y Puerto Cabello se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Cienciano vs. Puerto Cabello, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Méndez Chávez, Ivo Nigel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Partido finalizado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cuzco. ¿Qué indica el resultado? Cienciano 2 - Puerto Cabello 0. Así las cosas, los elencos se disponen a abandonar la cancha para, desde ya, ponerse a pensar en el siguiente desafío que tendrán por Copa Sudamericana 2026.
Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Cienciano y Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026.
94´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
94´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Matías Succar y el remate se va afuera.
93´ Córner para Puerto Cabello
Ejecuta el tiro de esquina José Hernández Chávez.
93´ ¡Puerto Cabello se acerca al arco rival!
El disparo al arco de José Hernández Chávez fue bloqueado por Italo Espinoza.
91´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
89´ Tarjeta amarilla para Puerto Cabello
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Júnior Moreno.
88´ ¡Puerto Cabello se acerca al arco rival!
El disparo al arco de José Hernández Chávez fue bloqueado por Italo Espinoza.
87´ Cambio en Cienciano
Entra Ray Sandoval y sale Cristian Souza España.
87´ Cambio en Puerto Cabello
Entra Leander Pimentel y sale Jean Castillo.
86´ Tarjeta amarilla para Cienciano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Kevin Becerra.
85´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
84´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Juan Romagnoli y el remate se va afuera.
83´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
82´ Cambio en Cienciano
Entra Rotceh Aguilar y sale Carlos Garcés.
82´ Cambio en Cienciano
Entra Matías Succar y sale Neri Bandiera.
82´ Cambio en Cienciano
Entra Juan Romagnoli y sale Alejandro Hohberg.
82´ Cambio en Puerto Cabello
Entra Luis Casiani y sale Jefre José Vargas Belisario.
82´ Cambio en Puerto Cabello
Entra José Hernández Chávez y sale Daniel Saggiomo.
78´ Gooool de Cienciano
Alejandro Hohberg marca para Cienciano.
77´ ¡Puerto Cabello se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jean Castillo fue bloqueado por Maximiliano Amondarain.
74´ Fuera de juego en Cienciano
Posición adelantada de Alejandro Hohberg.
73´ Córner para Cienciano
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Hohberg.
71´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
71´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Alejandro Hohberg y el remate se va afuera.
70´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
70´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Kevin Becerra y el remate se va afuera.
70´ Cambio en Puerto Cabello
Entra Robinson Flores y sale Heiber Linares.
69´ Cambio en Puerto Cabello
Entra Júnior Moreno y sale Pablo Lima.
65´ Cambio en Cienciano
Entra Gerson Barreto y sale Marcos Martinich.
64´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
60´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Neri Bandiera fue bloqueado por Stefan Obradovic.
60´ ¡Puerto Cabello se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Andrés Ponce fue bloqueado por Italo Espinoza.
57´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
56´ ¡Tiro desviado de Puerto Cabello!
Disparo de Andrés Ponce y el remate se va afuera.
55´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
54´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
54´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Kevin Becerra y el remate se va afuera.
53´ Córner para Cienciano
Ejecuta el tiro de esquina Ademar Robles.
53´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcos Martinich fue bloqueado por Jiovany Ramos.
47´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alejandro Hohberg fue bloqueado por Joel Graterol.
47´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
46´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Inca Garcilaso de la Vega!
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Inca Garcilaso de la Vega! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Fuera de juego en Puerto Cabello
Posición adelantada de Jean Castillo.
43´ Fuera de juego en Puerto Cabello
Posición adelantada de Jean Castillo.
42´ Fuera de juego en Puerto Cabello
Posición adelantada de Andrés Ponce.
41´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
40´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
38´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
37´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Neri Bandiera y el remate se va afuera.
37´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ademar Robles fue bloqueado por Joel Graterol.
36´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
34´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
34´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Claudio Núñez y el remate se va afuera.
34´ Córner para Cienciano
Ejecuta el tiro de esquina Alejandro Hohberg.
33´ Tiro en el palo de Cienciano
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Carlos Garcés pega en el palo.
29´ Córner para Cienciano
Ejecuta el tiro de esquina Ademar Robles.
28´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
25´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
19´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
19´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Carlos Garcés y el remate se va afuera.
17´ Saque de arco para Cienciano
Desde el fondo la pone en juego Italo Espinoza.
11´ Gooool de Cienciano
Carlos Garcés marca para Cienciano.
11´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alejandro Hohberg fue bloqueado por Joel Graterol.
10´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
8´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
8´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Neri Bandiera y el remate se va afuera.
6´ Saque de arco para Puerto Cabello
Desde el fondo la pone en juego Joel Graterol.
6´ ¡Tiro desviado de Cienciano!
Disparo de Alejandro Hohberg y el remate se va afuera.
4´ ¡Cienciano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ademar Robles fue bloqueado por Joel Graterol.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Inca Garcilaso de la Vega, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Cienciano y Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Ivo Méndez.
Formación confirmada de Cienciano
Titulares
- (31) Italo Espinoza
- (4) Maximiliano Amondarain
- (3) Kevin Becerra
- (39) Henry Caparó
- (13) Claudio Núñez
- (10) Alejandro Hohberg
- (16) Marcos Martinich
- (11) Neri Bandiera
- (29) Ademar Robles
- (7) Cristian Souza
- (21) Carlos Garcés
Suplentes
- (1) Gonzalo Falcón
- (30) Jean Roncal
- (26) Rotceh Aguilar
- (8) Gonzalo Aguirre
- (88) Gerson Barreto
- (37) Álvaro Rojas
- (27) Freddy Yovera
- (14) Sebastián Cavero
- (99) Nadhir Colunga
- (17) Ray Sandoval
- (19) Matías Succar
Entrenador: Horacio Melgarejo
Formación confirmada de Puerto Cabello
Titulares
- (1) Joel Graterol
- (14) Gerónimo Bortagaray
- (63) Stefan Obradovic
- (26) Jiovany Ramos
- (29) Jefre Vargas
- (5) Gustavo González
- (6) Pablo Lima
- (27) Heiber Linares
- (19) Jean Castillo
- (9) Andrés Ponce
- (15) Daniel Saggiomo
Suplentes
- (12) Eduardo Herrera
- (25) Angel Perez
- (30) Luis Casiani
- (44) Geremias Meléndez
- (24) Harrison Contreras
- (70) Robinson Flores
- (31) José Hernández Chávez
- (8) Júnior Moreno
- (37) Leander Pimentel
- (7) João Barros
- (28) Diego Osorio
Entrenador: Eduardo Saragó
Así va la tabla de posiciones de Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Cienciano y Puerto Cabello?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 3 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Cienciano vs. Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Cienciano recibe a Puerto Cabello en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.