River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre River Plate y Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan River Plate vs. Atlético Tucumán, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Domingo, 03/05/2026, a partir de las 18:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental, ubicado en C.A.B.A..
¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. Atlético Tucumán, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre River Plate y Atlético Tucumán se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de River Plate vs. Atlético Tucumán, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: River Plate recibe a Atlético Tucumán por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio Mas Monumental y el pitazo inicial se escuchará a las 18:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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