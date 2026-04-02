La Selección Argentina en Qatar. Foto: NA.

El Mundial 2026 todavía está a más de dos meses de comenzar, pero la ansiedad ya se instaló en el clima futbolero. Con un formato inédito, 48 selecciones clasificadas y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, la próxima Copa del Mundo promete ser la más extensa y competitiva de la historia. Y como suele ocurrir en la previa, la tecnología volvió a meterse en el juego.

Una supercomputadora especializada en estadísticas deportivas realizó miles de simulaciones para anticipar qué selección tiene más chances de levantar el trofeo el próximo 19 de julio de 2026. Los resultados sorprendieron a muchos, especialmente en la Argentina, actual campeona del mundo.

El favorito no es Argentina: la predicción que sacudió el mapa mundialista

Según el modelo predictivo desarrollado por la empresa de datos Opta, la selección que parte como principal candidata a ganar el Mundial 2026 es España, con una probabilidad cercana al 16 % de consagrarse campeona. El equipo europeo llega fortalecido tras su reciente consagración continental y con una generación joven que combina talento, intensidad y regularidad.

En segundo lugar aparece Francia, con alrededor del 12,7 %, respaldada por un plantel repleto de figuras y la continuidad de Kylian Mbappé como referente ofensivo. Inglaterra, por su parte, ocupa el tercer escalón del ranking con más del 10 % de probabilidad, sostenida por una camada que viene siendo protagonista en los últimos torneos internacionales.

Recién en el cuarto puesto figura la Selección Argentina, con una chance estimada cercana al 9 %. Un dato que inevitablemente llama la atención, tratándose del campeón vigente y de un equipo que lideró gran parte de las Eliminatorias sudamericanas.

Lamine Yamal. Foto: NA/REUTERS

Por qué la supercomputadora no ubica a la Scaloneta entre los tres favoritos

El sistema de simulación no se basa en corazonadas ni en historias recientes. Analiza miles de variables: rendimiento colectivo, proyección por edad, profundidad del plantel, potencial ofensivo y defensivo, dificultad de los rivales y hasta el impacto del nuevo formato con una ronda extra de eliminación directa.

En ese contexto, el algoritmo considera que Argentina, pese a mantener una base sólida del equipo campeón en Qatar 2022, enfrenta el desafío del paso del tiempo en algunos referentes y un recorrido más largo hacia la final. Para ganar el Mundial 2026, el campeón deberá disputar ocho partidos, uno más que en ediciones anteriores, algo que puede resultar determinante.

Aun así, el análisis destaca puntos fuertes claros: la continuidad de Lionel Scaloni, la experiencia adquirida en finales recientes y la maduración de jugadores jóvenes que ya demostraron carácter en instancias decisivas.

Entrenamiento de la Selección argentina. Foto: REUTERS

Los grandes relegados y las sorpresas del pronóstico

Uno de los datos más llamativos del informe es la posición de Brasil y Alemania, que quedan fuera del grupo de máximos favoritos. Ambas selecciones aparecen en lugares secundarios del ranking, reflejando un cambio de época en el fútbol mundial, donde el peso histórico ya no garantiza protagonismo.

Completan el grupo de candidatos “tapados” Portugal, Países Bajos y Bélgica, selecciones con potencial para avanzar lejos, pero que según la supercomputadora necesitarían varios escenarios favorables para alcanzar la final.

El Mundial que cambia las reglas del juego

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, 12 grupos y una fase de eliminación completamente renovada. Esto implica más partidos, más cruces inesperados y menos margen de error para los equipos que parten como favoritos.

En ese escenario, los modelos matemáticos ofrecen una fotografía del presente, pero no pueden medir algo clave: la mística, el carácter y la capacidad de adaptación en los momentos límite. Factores que, históricamente, jugaron a favor de la Selección Argentina.

Entre la estadística y la épica

Las predicciones de las supercomputadoras sirven para anticipar tendencias, pero el fútbol sigue siendo un territorio donde la lógica muchas veces se rompe. La Argentina ya demostró en Qatar que puede correr desde atrás y llegar a lo más alto.

Con números que la ubican fuera del podio estadístico, la Scaloneta vuelve a quedar frente a un escenario conocido: desafiar los pronósticos. Y en una Copa del Mundo que promete ser la más impredecible de todas, eso puede valer más que cualquier porcentaje.