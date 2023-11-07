apuestas online. Foto: Unsplash

La regulación de los casinos online en Argentina es confusa para muchos. Desde la disolución de la Lotería Nacional, cada provincia es la que decide cómo quiere regular esta actividad, lo que genera muchas dudas entre aquellas personas que quieren jugar en línea.

En sí, la situación es diferente, dependiendo de la ubicación de los jugadores y dónde tengan registrada su dirección. Cada provincia decide cuáles son las normas que hay que cumplir, ya que no hay un marco legal que rija a nivel nacional.

¿Dónde se puede ingresar al casino online?

Las provincias que no prohíben el juego en línea permiten a sus residentes participar de los distintos juegos de apuestas que ofrecen los casinos online. Sin embargo, las reglas para registrarse y jugar difieren de provincia a provincia.

Por ejemplo, en Capital Federal, es necesario que la dirección que figura en el documento sea de CABA y, además, hay que estar ubicado geográficamente en la ciudad; en cambio, en Buenos Aires, basta con tener registrado el domicilio dentro de la provincia. Son, precisamente, estas diferencias las que generan confusión.

Por el momento, estas son las provincias que permiten a sus residentes registrarse en un casino online:

Capital Federal

Buenos Aires

Santa Fe

Mendoza

Entre Ríos

San Luis

Chubut

La Pampa

Misiones

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

Tucumán

Por su parte, Chaco, Corrientes, Formosa y Jujuy también autorizan el juego online, pero todavía no tienen casinos activos para poder jugar.

¿Qué ocurre con las apuestas deportivas en las provincias?

Las mismas provincias que autorizan a los casinos online para participar de juegos de crash, slots y mesas de ruleta en vivo permiten a los jugadores hacer apuestas deportivas, con excepción de Santa Fe. En esta provincia, apostar en el fútbol y otros deportes en línea está prohibido.

Por otro lado, sucede algo similar que con el casino online: no todas las provincias tienen operadores activos para hacer apuestas. De hecho, muchos de los casinos que están disponibles no cuentan con una sección de deportes y, por lo tanto, no se puede apostar.

Otro punto a considerar es que cada provincia entrega las licencias necesarias para operar a las casas de apuestas y esta es la razón por la que no podés registrarte en cualquiera y empezar a jugar. Por más que veas la publicidad de Betsson en la camiseta de Boca, solo vas a poder apostar ahí si vivís en CABA o Buenos Aires. Esto restringe bastante las opciones que están disponibles en el resto de las provincias. Sin ir más lejos, en Tucumán, hay un solo operador activo para apostar, algo que también sucede en San Luis.

¿Está prohibido jugar online en Córdoba?

Si algo llama la atención es que Córdoba no figure entre el listado de provincias que regulan el juego online. El caso de esta provincia es el más llamativo porque, debido a una ley aprobada hace varios años que prohíbe los juegos de azar dentro de la capital, no se pudo avanzar hacia una regulación del casino. Por el momento, se mantiene esta prohibición, pero lo más probable es que, el próximo año, se pueda jugar dentro de la provincia, a excepción de Córdoba capital.

La regulación de los juegos de azar y las apuestas deportivas en Argentina es confusa, pero basta con conocer de qué manera las provincias regulan esta actividad para saber dónde jugar.