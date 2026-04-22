Bandera de Chile. Foto: Unsplash.

Un conocido que vive en Santiago me contó hace unos meses que se había metido a jugar en una plataforma de casino online que encontró por un anuncio en Instagram. La interfaz era impecable. Los bonos parecían generosos. Depositó plata con su tarjeta, jugó un par de horas y cuando quiso retirar las ganancias la plataforma le pidió una verificación que nunca terminaba. Mandó tres mails al soporte. Ninguno tuvo respuesta. La plata quedó ahí. Flotando en un servidor de Curazao sin que nadie en Chile pudiera hacer nada. Su historia no es rara. Más de 800 plataformas de juego online operan hoy en territorio chileno y se estima que el 83 por ciento lo hace sin licencia local reconocida. Más de 800.000 chilenos apuestan todos los meses en estos sitios según datos del sector publicados por Mundiario en febrero de 2026. Las denuncias ante el SERNAC por problemas con plataformas de juego crecieron un 335 por ciento en dos años. La demanda es enorme. La protección, casi inexistente.

En ese escenario, la diferencia entre pasarla bien y perder plata sin recurso legal depende de una sola cosa: dónde elegís jugar. Es por eso que muchos chilenos, por ejemplo, optan por elegir solo las opciones de chilebets.com que son verificadas y confiables. Esa decisión no es menor. Una plataforma con licencia internacional verificable, soporte en español, métodos de pago locales como WebPay o MACH y políticas claras de retiro no garantiza que vayas a ganar. Pero garantiza que si ganás, vas a poder cobrar. Y que si algo sale mal, hay alguien del otro lado que responde. Chile todavía no tiene un marco propio para el juego digital. La Ley 19.995 regula casinos físicos pero no contempla plataformas online. El proyecto de ley Boletín 14838-03 lleva más de tres años en trámite parlamentario y recién en agosto de 2025 el Senado lo aprobó en general por 27 votos a favor. Mientras la ley llega, el jugador chileno queda en una zona donde informarse es la única protección real.

Lo que pasó con el fallo de la Corte Suprema y por qué no alcanzó

La Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó a los proveedores de internet bloquear sitios de apuestas sin autorización. El 83 por ciento del tráfico perdió acceso de un día para el otro. Pero los usuarios encontraron la vuelta en minutos con VPN y espejos de dominio. El bloqueo demostró que la demanda es indestructible. Lo que falta no es prohibir. Es ordenar. Los operadores serios quieren obtener licencia y tributar en Chile. Pero mientras el marco no exista, compiten en desventaja con plataformas que no verifican identidad y no ofrecen autoexclusión.

El caso argentino y lo que Chile puede aprender de su vecino

Argentina reguló el juego online a nivel provincial. Hoy 20 de 24 jurisdicciones tienen la actividad reglamentada y operativa. En la Ciudad de Buenos Aires, LOTBA autorizó a once operadores que funcionan con geolocalización, verificación de identidad obligatoria y límites de depósito configurables. Córdoba fue un paso más allá y exige reconocimiento facial desde el primer registro. El mercado argentino facturó cerca de 1.500 millones de dólares en 2025 según estimaciones del sitio Cenital. Y lo más interesante no es la plata. Es lo que pasó con los influencers. En 2025, LOTBA denunció a más de 40 figuras públicas que promocionaban plataformas ilegales y los obligó a participar de jornadas de capacitación sobre juego responsable. Fue la primera vez que un regulador latinoamericano usó la educación como herramienta de control además de la sanción. Chile podría replicar ese modelo apenas tenga su Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar en funcionamiento.

Qué mirar antes de registrarse en cualquier plataforma

El primer filtro es el método de pago. Si la plataforma no acepta WebPay, MACH o transferencia bancaria chilena, hay que desconfiar. El segundo es el soporte: si no responde en español chileno en menos de 24 horas, tampoco sirve. El tercero es la licencia. Malta Gaming Authority y UK Gambling Commission son las más exigentes del mundo. Curazao es más laxa pero sigue siendo mejor que nada. Y el cuarto es leer las condiciones del bono antes de aceptarlo. Un bono de 500.000 pesos con rollover de 40 veces significa que hay que apostar 20 millones antes de poder retirar un peso. Eso no es un regalo. Es una trampa para el que no lee.

Por qué la experiencia argentina sirve de espejo

Lo que Argentina mostró es que la regulación no mata al mercado. Lo ordena. Cuando Buenos Aires abrió las licencias en 2021, los agoreros decían que iba a espantar a los operadores internacionales. Pasó lo contrario. Hoy once empresas compiten en un mercado transparente donde cada peso que se juega queda registrado y donde el jugador puede verificar en la web de LOTBA si la plataforma está autorizada. Chile tiene todo para hacer lo mismo. Tiene demanda, tiene infraestructura digital y tiene un proyecto de ley avanzado. Lo que todavía no tiene es la voluntad política de terminar de aprobarlo. Mientras tanto, la responsabilidad recae en el jugador. Elegir bien, informarse antes de depositar y usar solo plataformas verificadas no debería ser una obligación del usuario. Pero hoy en Chile lo es. Y la diferencia entre una buena experiencia y una pesadilla empieza ahí.