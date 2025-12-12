Medida anti Temu y Shein: la Unión Europea aplicará una tasa de 3 euros a los paquetes chicos que sean comprados por comercio online

La medida se impondrá a partir del 1 de julio del 2026 a todos los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque. Está apuntado a los productos que llegan desde China.

Logo de TEMU y SHEIN. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

La Unión Europea impondrá una tasa de tres euros, a partir del 1 de julio de 2026, a los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque, sobre todo desde China y a través de compras online como Temu o Shein.

El objetivo es frenar la ola de envíos, que se han triplicado desde 2022 hasta los 4.600 millones de paquetes en 2024, lo que dificulta que las autoridades aduaneras puedan controlar su contenido y abre la puerta a productos que no cumplen las normas europeas y generan una competencia desleal para los fabricantes comunitarios.

Buques portacontenedores de China. Foto: Imagine China

Los Estados tenían hoy sobre la mesa dos opciones para el gravámen transitorio: aplicar una tasa proporcional al valor de los bienes o una cuota fija igual para todos, como había planteado Francia.

Finalmente, los socios han optado por la propuesta de París, que está abanderando las iniciativas para hacer frente en la UE a los gigantes chinos del comercio en línea.

Logo de TEMU. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

La Comisión Europea calcula que un 91% de los 12 millones de paquetes de menos de 150 euros que llegan diariamente a la UE proceden de China, y atribuye su aumento al “crecimiento exponencial” de comercios online como Temu o Shein, que han ganado millones de consumidores en la UE.

Esta llegada masiva de paquetes directamente al consumidor aumenta el riesgo de que entren productos falsificados o inseguros, distorsiona la competencia con los fabricantes europeos, al tiempo que perjudica al medio ambiente y se presta al fraude.