Una técnica salvadora: cómo secar la ropa en un día de lluvia sin que le quede olor a humedad

te contamos cómo es el método japonés para tener nuestras prendas a disposición, incluso tras una racha de días lluviosos.

Secar ropa en días de lluvia. Foto: Freepik IA.

Una racha de lluvias puede generar un dolor de cabeza en distintos aspectos. Uno tiene que ver con la ropa, ya que se vuelve más complejo secarla y hay que contar con más tiempo para tener las prendas a disposición.

Si bien hay muchas personas que cuentan con un secarropa en su hogar, no todos tienen este beneficio por lo que dependen de colgar su ropa en un tender y esperar por horas a que se complete el ciclo de secado. Oriundo de Japón, un método presenta una gran solución para tener lista la ropa que se necesite, más allá de la lluvia y la humedad.

Muchas veces, se puede optar por el uso de una estufa, algo que presenta algunas desventajas: consume energía o hasta puede generar un cortocircuito, lo que significa un dolor de cabeza extra. Por esto, la técnica japonesa resulta innovadora por utilizar el frío para secar la ropa.

De todos modos, será necesario contar con un dispositivo eléctrico como un ventilador, que no aumentará la humedad de la casa ni producirá más calor en el ambiente. El creador, Izumi Onuki, creó un ventilador exclusivo para las prendas, aunque el método funciona también con uno normal, el que se usa para combatir el verano y sus altas temperaturas.

Paso a paso, cómo secar la ropa en un día lluvioso y húmedo

Colocar la ropa de manera horizontal, lo que permitirá que el proceso de secado inicie en la parte superior de cada prenda.

Verificar que el ambiente esté bien ventilado y corra aire, con el objetivo de que la humedad no quede atrapada en el lugar.

Separar la ropa por tipo y tamaño para que el secado sea más efectivo.

Asegurarse de que el ventilador esté muy cerca de la ropa, aunque no llegue a tocar la ropa.

Secar ropa en días de lluvia. Foto: Pexels.

Cabe mencionar que este proceso acelerará los tiempos de secado, además de que evitará que les queden olores desagradables a las prendas. Este dato, en un contexto lluvioso y húmedo, resulta fundamental para aquellos que no tienen un secarropa en su hogar.