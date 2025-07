Opens in new window

Vouchers educativos agosto 2025: requisitos, montos y por qué pudo haber sido rechazado el beneficio

El Gobierno nacional otorga una ayuda económica para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas, pero no todos los solicitantes la recibirán. Los motivos y cuánto se cobra.

Vouchers educativos para agosto 2025. Foto: NA.

Los vouchers educativos, una herramienta de asistencia económica temporal que ofrece el Gobierno nacional para las familias con hijos en escuelas privadas y que consiste en recibir un porcentaje de la cuota de los colegios, busca cubrir parte de los costos de la educación. Pero no todas las familias pueden acceder a ello, por lo que es necesario saber si se ha recibido la ayuda o no.

Vouchers Educativos, ¿quiénes pueden recibir el beneficio? Foto: NA/Damián Dopacio.

Por lo tanto, quienes no hayan sido aprobados por el Gobierno no estarán recibiendo el pago de los vouchers educativos en el mes de agosto.

De aquí se desprende que los motivos pueden ser por no estar aprobados debido a que no cumplen con los requisitos necesarios o también aquellos que no completaron la inscripción a tiempo. Cabe destacar que la misma cerró el pasado 13 de julio para el mes de agosto.

Otros motivos por los que pudo haber sido rechazada la ayuda del Gobierno de los vouchers educativos

Los motivos por los que pudieron ser rechazados los vocuhers educativos para agosto próximo también son:

Fallecimiento del alumno .

Renuncia voluntaria .

Pérdida de la condición de alumno regular en la institución.

Incumplimiento de las reglas del programa.

Presentación de datos falsos o información incompleta durante el registro.

Requisitos para acceder a los vouchers educativos en agosto 2025

Edad del estudiante: el alumno debe tener hasta 18 años cumplidos al momento de realizar la inscripción.

Tipo de institución educativa: debe estar inscripto como alumno regular en un colegio privado que reciba al menos un 75 % de aporte estatal . Esto excluye a los establecimientos totalmente privados sin subvención gubernamental.

Condición académica: es requisito que el estudiante sea alumno regular en el momento en que se inicia la solicitud de la beca.

Condición socioeconómica del grupo familiar

Ingresos familiares: los ingresos del hogar no deben superar el equivalente a 7 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Esta medida busca focalizar la ayuda en las familias con mayores necesidades económicas.

Registro del adulto responsable

Para poder completar la inscripción, el adulto responsable del alumno debe estar registrado en la plataforma “Mi Argentina”, el sistema digital oficial del Estado. Este registro permite validar la identidad y realizar el seguimiento del trámite.

Para saber si se está o no inscripto a recibir el pago de los vouchers educativos en agosto 2025, se debe ingresar a Mi Anses a la sección “Mis Cobros” con los datos de acceso y revisar que todo esté correcto.

Vouchers Educativos para agosto 2025. Foto: Freepik.

Vouchers educativos agosto 2025: cuánto se cobra

El beneficio cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual en las instituciones académicas privadas subvencionadas.

En provincia de Buenos Aires, los montos de las escuelas con el 80% de aporte estatal son los siguientes:

Primaria : hasta el 50 % de $45.890 .

Secundaria: hasta el 50 % de $51.960.

Para colegios con 100 % de subvención, los valores son los siguientes: