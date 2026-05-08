Uno por uno, los 10 municipios de la provincia de Buenos Aires que suspendieron sus clases tras el temporal
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por ráfagas que superarán los 90 kilómetros por hora. Cuáles son las zonas más afectadas en la provincia de Buenos Aires, el estado de las rutas y qué pasará con el dictado de clases.
El impacto del fenómeno climático que golpeó a la provincia de Buenos Aires mantiene en alerta a diversas comunas. En este contexto, el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas por la llegada de nuevas ráfagas de viento y lluvias que podrían profundizar los daños y un total de distritos decidió interrumpir el ciclo lectivo para evitar accidentes.
La zona de mayor peligro se localiza en la Costa Atlántica, más precisamente en la zona que une a General Alvarado con Carmen de Patagones, donde se espera el impacto más fuerte del temporal. De acuerdo al SMN, las áreas en alerta naranja sufrirán vientos provenientes del sudoeste con intensidades de hasta 70 km/h, aunque las ráfagas podrían trepar por encima de los 90 km/h. Localidades como Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Quequén se encuentran en el ojo de la tormenta.
Por su parte, los destinos turísticos de Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa permanecen bajo alerta amarilla. En estos puntos se prevén ráfagas de hasta 70 km/h. Al respecto, el director de Defensa Civil, Fabián García, ratificó que “hay suspensión de clases y trabajos de las Defensas Civiles en casi todos los municipios costeros”.
Alerta meteorológica: los 10 municipios que suspendieron sus clases en la provincia de Buenos Aires
- Coronel Rosales
- Monte Hermoso
- Coronel Dorrego
- Tres Arroyos (incluyendo Reta y Orense)
- Carmen de Patagones
- Bahía Blanca
- San Cayetano
- General Alvarado
- General Pueyrredón
- Lobería
- Pinamar
- Maipú
- Necochea
Mientras tanto, en Necochea la situación sigue bajo análisis permanente. El panorama se complica por la acumulación de agua y mientras gran parte de la Provincia espera entre 15 y 30 milímetros, las zonas más críticas podrían recibir hasta 70 milímetros adicionales.
En Necochea, que ya registra más de 110 milímetros acumulados, Vialidad Nacional decidió cortar totalmente el tránsito sobre la Ruta 228 debido al peligro que representa la calzada. Las emergencias en los barrios de Necochea y Quequén ya incluyen cortes de energía, cables caídos y un saldo de 24 personas asistidas entre evacuados y autoevacuados.