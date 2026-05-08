Temporal en Pinamar. Foto: X @porquetendencia

El impacto del fenómeno climático que golpeó a la provincia de Buenos Aires mantiene en alerta a diversas comunas. En este contexto, el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas por la llegada de nuevas ráfagas de viento y lluvias que podrían profundizar los daños y un total de distritos decidió interrumpir el ciclo lectivo para evitar accidentes.

La zona de mayor peligro se localiza en la Costa Atlántica, más precisamente en la zona que une a General Alvarado con Carmen de Patagones, donde se espera el impacto más fuerte del temporal. De acuerdo al SMN, las áreas en alerta naranja sufrirán vientos provenientes del sudoeste con intensidades de hasta 70 km/h, aunque las ráfagas podrían trepar por encima de los 90 km/h. Localidades como Bahía Blanca, Coronel Dorrego y Quequén se encuentran en el ojo de la tormenta.

Por su parte, los destinos turísticos de Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa permanecen bajo alerta amarilla. En estos puntos se prevén ráfagas de hasta 70 km/h. Al respecto, el director de Defensa Civil, Fabián García, ratificó que “hay suspensión de clases y trabajos de las Defensas Civiles en casi todos los municipios costeros”.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 7 de mayo. Foto: Noticias Las Flores

Alerta meteorológica: los 10 municipios que suspendieron sus clases en la provincia de Buenos Aires

Coronel Rosales

Monte Hermoso

Coronel Dorrego

Tres Arroyos (incluyendo Reta y Orense)

Carmen de Patagones

Bahía Blanca

San Cayetano

General Alvarado

General Pueyrredón

Lobería

Pinamar

Maipú

Necochea

Mientras tanto, en Necochea la situación sigue bajo análisis permanente. El panorama se complica por la acumulación de agua y mientras gran parte de la Provincia espera entre 15 y 30 milímetros, las zonas más críticas podrían recibir hasta 70 milímetros adicionales.

En Necochea, que ya registra más de 110 milímetros acumulados, Vialidad Nacional decidió cortar totalmente el tránsito sobre la Ruta 228 debido al peligro que representa la calzada. Las emergencias en los barrios de Necochea y Quequén ya incluyen cortes de energía, cables caídos y un saldo de 24 personas asistidas entre evacuados y autoevacuados.