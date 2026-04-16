Últimos días para anotarse a los Vouchers Educativos 2026: quiénes pueden acceder y cómo realizar el trámite. Foto: NA

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, mantiene abierta la inscripción para el Programa de Asistencia Vouchers Educativos 2026, una herramienta destinada a acompañar económicamente a familias con hijos en edad escolar.

La convocatoria permanecerá vigente hasta un día en particular de este mes, por lo que se trata de las últimas semanas para completar el proceso de registro. En esta nota, todos los detalles.

Últimos días para anotarse a los Vouchers Educativos 2026: quiénes pueden acceder y cómo realizar el trámite. Foto: Generada con Gemini IA

¿Cuándo termina el plazo de inscripción para los Vouchers Educativos 2026?

Se trata de una asistencia económica temporal dirigida a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas de gestión privada que cuentan con al menos un 75% de aporte estatal.

El objetivo principal del programa, que tiene como fecha límite de inscripción el 30 de abril, es garantizar la continuidad educativa de niños y adolescentes en los niveles inicial, primario y secundario, en un contexto económico que presenta dificultades para afrontar el pago de cuotas escolares.

Requisitos y documentación clave: ¿quiénes pueden solicitar el beneficio?

El programa está dirigido a adultos responsables (padres, madres o tutores) de estudiantes de hasta 18 años inclusive que asistan a escuelas alcanzadas por la iniciativa.

Para calificar, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años.

Contar con DNI vigente.

No superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar.

Que el estudiante sea alumno regular de una institución con al menos 75 % de aporte estatal.

Últimos días para anotarse a los Vouchers Educativos 2026: quiénes pueden acceder y cómo realizar el trámite. Foto: NA.

Antes de iniciar el trámite, es fundamental reunir y verificar cierta información clave para evitar errores o demoras en la solicitud:

DNI y CUIL de los menores a cargo.

Nombre y dirección de la institución educativa.

CBU actualizado en Mi ANSES.

Usuario activo en la plataforma Mi Argentina.

Además, será obligatorio completar una encuesta durante el proceso de inscripción.

Paso a paso: cómo inscribirse a los Vouchers Educativos de forma online

El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa, utilizando el CUIL de uno de los responsables parentales. Solo un adulto puede inscribirse por estudiante, y en caso de que el CUIL del menor ya haya sido utilizado, nuevas solicitudes serán rechazadas.

Es importante destacar que los datos pueden corregirse únicamente antes de finalizar el formulario. Asimismo, los datos personales y del grupo familiar deben estar actualizados en la base de ANSES, ya que cualquier inconsistencia puede afectar la aprobación del beneficio.

Últimos días para anotarse a los Vouchers Educativos 2026: quiénes pueden acceder y cómo realizar el trámite. Foto: Argentina.gob.ar.

Condiciones para mantener el beneficio

Una vez otorgado, el voucher educativo está sujeto a ciertas condiciones:

El estudiante debe mantener la regularidad escolar, validada mensualmente por la institución.

Si se registran 2 cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda.

Si se acumulan 3 cuotas impagas, el beneficio se cancela de forma definitiva.

¿Cómo consultar el estado de mi solicitud?

Los resultados se publican en la plataforma del programa y pueden consultarse con el usuario de Mi Argentina. En caso de rechazo, se informará el motivo.

Si el solicitante considera que hubo un error, especialmente por cuestiones académicas, podrá presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.

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El pago del beneficio se define automáticamente según los datos registrados en ANSES:

Si hay un solo responsable parental, esa persona lo percibe.

Si hay dos, cobra quien conviva con el estudiante.

Si ambos conviven, se prioriza a la madre, salvo excepciones vinculadas al medio de pago.

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos se presenta como una herramienta de alivio para miles de familias que enfrentan dificultades económicas para sostener la escolaridad de sus hijos. En este sentido, desde el Gobierno subrayan la importancia de completar el trámite antes del 30 de abril y verificar que toda la información esté correctamente cargada.