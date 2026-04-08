Se abrió la inscripción para los Vouchers Educativos 2026:

Voucher educativo Foto: Foto generada con IA

El Ministerio de Capital Humano ya inició la convocatoria para inscribirse en el programa Vouchers Educativos 2026, el cual consiste en una prestación temporaria para las familias cuyos hijos de hasta 18 años de edad asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos el 75% de aporte estatal.

Así lo indicó en la Resolución 205/2026 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, donde se informó que las prestaciones están a cargo de la Secretaría de Educación, dependiente del citado Ministerio, en la que será la tercera edición del programa, ya que también se entregó en 2024 y 2025, año en el que se extendió por nueve entregas consecutivas, de marzo a diciembre inclusive.

La mencionada resolución firmada por el Secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Horacio Torrendell, señaló: “Convocar a la inscripción correspondiente para el año 2026 del Programa de Asistencia ‘Vouchers Educativos’ hasta el 30 de abril de 2026”.

Vouchers Educativos. Foto: Argentina.gob.ar

El programa fue creado para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de inicial, primario y secundario, y para acceder al mismo es necesario que los ingresos del grupo familiar no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a $2.504.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026.

Cuáles son los requisitos para inscribirse al programa Vouchers Educativos 2026

Para poder cobrar el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, ya que, si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda, mientras que para inscribirse deberán presentar:

DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

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Voucher Educativo 2026: el paso a paso para inscribirse

El trámite se realiza de forma online y debe hacerlo uno de los adultos responsables:

Crear una cuenta o ingresar en la app Mi Argentina Entrar a la web oficial del programa de vouchers educativos Completar la información personal y del grupo familiar Cargar los datos del estudiante Revisar y enviar la solicitud

Después de enviar el formulario, se puede seguir el estado del trámite desde la misma plataforma.

Vouchers educativos. Foto: NA

Cómo consultar si fuiste aprobado para recibir el Voucher Educativo en 2026

Para saber si la solicitud fue aceptada, hay que:

Ingresar al sitio oficial con usuario y contraseña

Ir a la sección de solicitudes

Verificar el estado del trámite

Si la inscripción es rechazada, el sistema detalla el motivo y da la opción de presentar un reclamo dentro de los 5 días.