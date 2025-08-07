Día de San Cayetano y el avance tecnológico: 3 trabajos virtuales que requieren únicamente de una computadora

Según la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply, elaborado a partir de datos de Fiverr, hay trabajos que no solo son populares, sino también con muy buenos salarios.

Trabajo remoto. Foto: Freepik

El trabajo remoto ya se instaló y ganó gran parte del protagonismo en el mundo laboral. Muchos empleados que antes asistían a la oficina de forma presencial los cinco días de la semana, ahora demostraron ser igual o incluso más productivos desde sus hogares. Esta modalidad no solo brinda mayor comodidad, sino que también permite aprovechar el tiempo libre para realizar changas virtuales que representan un ingreso extra clave para el bolsillo.

Según un estudio de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply, elaborado a partir de datos de Fiverr, hay trabajos secundarios que no solo son populares, sino también muy rentables.

Trabajo remoto. Foto: Unsplash.

Si bien los ingresos dependen del tiempo dedicado y la experiencia, estos trabajos permiten generar más de $800.000 mensuales con solo unas horas semanales.

Además, ofrecen la posibilidad de escalar, combinar varias tareas y trabajar con clientes de todo el mundo.

Las tres changas virtuales más rentables para coordinar con un trabajo fijo

Arte NFT : lidera el ranking como la changa virtual mejor paga. Se trata de una forma de arte digital que utiliza tecnología blockchain para certificar la autenticidad y propiedad de cada obra. Desde ilustraciones hasta animaciones, este tipo de contenido puede venderse en plataformas especializadas, generando ingresos promedio de $200.070 por día .

Diseño web : ocupa el segundo lugar entre los trabajos secundarios más rentables. Con una tarifa diaria promedio de $196.605 , esta ocupación es ideal para personas con habilidades en diseño gráfico y experiencia de usuario. La demanda de sitios web atractivos y funcionales sigue creciendo, lo que convierte a esta changa en una fuente estable de ingresos.

Desarrollo web: a diferencia del diseño, el desarrollo web se enfoca en la parte técnica y funcional de los sitios. Requiere conocimientos de programación, pero ofrece una excelente remuneración de $166.535 por día. Es una opción ideal para quienes tienen formación en informática o están aprendiendo a programar.

Muchos trabajadores en relación de dependencia podrían complementar sus ingresos con estas alternativas y llegar a recibir un monto mucho mayor de dinero al que perciben hoy en día.