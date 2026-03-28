Libras esterlinas. Foto: Unsplash

Trabajar para una empresa del Reino Unido sin salir de Argentina dejó de ser una rareza y se convirtió en una alternativa laboral cada vez más concreta. El avance del trabajo remoto permitió que, con una buena conexión a internet y dominio del inglés, sea posible cobrar en libras esterlinas desde casa.

Este fenómeno se consolidó especialmente a partir de la pandemia, cuando sectores como tecnología, marketing digital, diseño, educación online, análisis de datos y atención al cliente adoptaron esquemas de trabajo 100% remotos. Si bien el Reino Unido no cuenta con un programa específico para contratar trabajadores extranjeros a distancia, muchas empresas publican ofertas abiertas a talento global, lo que abre una ventana de oportunidades para profesionales argentinos.

Home office; trabajo remoto. Foto: Unsplash.

Uno de los aspectos más positivos es que, si el trabajo se realiza íntegramente desde Argentina, no es necesario contar con visa ni permiso de trabajo del Reino Unido, ya que la actividad no se desarrolla en territorio británico. Esta condición cambia únicamente si la persona decide viajar o mudarse al país europeo, situación en la que sí se exige cumplir con la normativa migratoria vigente.

Cómo trabajar para el Reino Unido desde Argentina

Desde el punto de vista legal y fiscal, quienes trabajan remoto para empresas británicas deben encuadrarse dentro de la normativa argentina. La modalidad más habitual es hacerlo como trabajador independiente, ya sea bajo el régimen de monotributo o como responsable inscripto, emitiendo facturas por servicios prestados al exterior. En estos casos, los impuestos y aportes se abonan en Argentina y no en el Reino Unido, ya que no existe relación de dependencia local.

Las oportunidades laborales pueden encontrarse en portales de empleo internacionales, en LinkedIn (filtrando búsquedas remotas sin restricción geográfica) y en plataformas de trabajo freelance que conectan empresas con talento de todo el mundo. Cada vez más compañías británicas buscan perfiles con experiencia comprobable, buen nivel de inglés y capacidad para trabajar de manera autónoma, valorando especialmente la organización y la comunicación a distancia.

Uno de los mayores atractivos de este tipo de empleo es el salario. Cobrar en libras esterlinas representa una ventaja significativa frente a los ingresos locales, aunque es importante contemplar las formas de cobro, las comisiones y los costos de conversión. Muchas personas optan por utilizar cuentas bancarias internacionales o plataformas financieras digitales que permiten recibir pagos en moneda extranjera de manera más ágil.