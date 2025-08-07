Día del Niño 2025: cinco perfumes infantiles buenos, bonitos y baratos para regalar por menos de $10.000

A pocos días de celebrarse el día de la niñez, las fragancias infantiles vuelven a ganar protagonismo. Desde el icónico “Paco” hasta el inolvidable “Mujercitas”, estas opciones nostálgicas y accesibles se mantienen como las favoritas en plataformas de compra online como Mercado Libre.

Fragancias para niños. Foto: Grok AI.

Con la llegada del Día del Niño, muchos adultos buscan opciones de regalo que combinen utilidad y, a la vez, sean acordes a los gustos de un niño. En ese sentido, los perfumes infantiles siguen siendo una de las elecciones más populares.

De aromas suaves, con diseños atractivos y precios accesibles, estas fragancias evocan recuerdos y, al mismo tiempo, marcan los primeros pasos de los más pequeños en el mundo de la perfumería.

Fragancias para niños. Foto: Freepik.

Cinco fragancias infantiles para regalar en el Día del Niño 2025

En Mercado Libre Argentina, algunas de las fragancias más tradicionales siguen siendo líderes en ventas. A continuación, un repaso por cinco de las más elegidas:

1. Paco – Colonia infantil

Colonia para niños "Paco". Foto: Mercado Libre.

Uno de los clásicos indiscutibles. Con su característico frasco, “Paco” es sinónimo de infancia para varias generaciones. Su aroma fresco y limpio lo convierte en una opción segura y muy querida por las familias.

Precio estimado: $6.900 ARS (presentación de 90 ml). Disponible en Mercado Libre.

2. Pibe’s – Eau de Toilette

Colonia para niños "Pibe's". Foto: Mercado Libre.

Con un diseño deportivo y una fragancia más moderna, “Pibe’s” está pensado para niños en edad escolar. Es un perfume levemente más intenso, ideal para los chicos que ya quieren distinguirse con su propio estilo.

Precio estimado: $6.900 ARS (90 ml). Disponible en Mercado Libre.

3. Mujercitas – Colonia con atomizador

Colonia para niñas "Mujercitas". Foto: Mercado Libre.

Este perfume suave y floral es uno de los favoritos para niñas. Su presentación rosa y su delicado aroma lo hacen perfecto para quienes dan sus primeros pasos en el uso de fragancias.

Precio estimado: $7.900 ARS (80 ml). Disponible en Mercado Libre.

4. Cars – Colonia infantil

Colonia para niño de "Cars". Foto: Mercado Libre.

Basado en el popular personaje de dibujos animados de Disney, esta fragancia del Rayo McQueen ofrece un aroma fresco con un packaging temático que le encanta a los más pequeños.

Precio estimado: $5.900 ARS (100 ml). Disponible en Mercado Libre.

5. Hello Kitty – Colonia para niñas

Colonia para niñas de Hello Kitty. Foto: Mercado Libre.

La famosa Kitty también tiene su propia fragancia infantil al estilo “body splash”. Con una mezcla suave de frutas y flores, se presenta como una opción ideal para regalar. A su vez, cuenta con presentaciones de otros personajes dentro del mundo de Hello Kitty, como Kuromi y My Melody.

Precio estimado: $5.200 ARS (100 ml). Disponible en Mercado Libre.

Además del valor simbólico y afectivo, estas colonias tienen la ventaja de estar formuladas especialmente para la piel delicada de los niños. Sin componentes agresivos y con aromas livianos, son regalos útiles, económicos y cargados de emoción.