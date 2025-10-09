Cambio en el transporte público: se despide un reconocido colectivo de CABA que unía importantes barrios

Una línea que recorre distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires pasará a formar parte de otro servicio.

Colectivo; transporte público. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Se acerca el final de una reconocida línea de colectivos, que recorre gran parte de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades del Gobierno porteño indicaron que se avanzará con la salida de este servicio, ya que será adquirido por otra línea.

Se trata de la línea 23, que puede despedirse para pasar a ser un ramal correspondiente a la 115. Este cambio se debatirá en un foro de participación ciudadana que fue convocado por el GCBA en el plazo de 15 días.

Colectivo línea 23. Foto: X CiudadDeBondis

Cabe recordar que se utilizó este mecanismo en otras oportunidades, como ocurrió con las líneas 6 y 50, además de la creación del ramal a la Villa 21-24 de la línea 118. También se hizo lo mismo con la línea 102, junto con los ramales de las líneas 61 y 62 con destino al Barrio Rodrigo Bueno.

La línea 23 une a Retiro con Villa Soldati, pasando por otros barrios porteños como San Nicolás, Monserrat, San Cristóbal, Parque Patricios y Parque Chacabuco.

Recorrido del colectivo 115. Foto: X CiudadDeBondis

Lo cierto es que el colectivo 115 tiene un recorrido similar, por lo que no habría que realizar grandes cambios en su camino. También comienza en la zona de Retiro y va hasta los alrededores de Villa Lugano.

De todos modos, todavía resta conocer la resolución de las autoridades sobre el posible cambio.

Colectivo línea 115. Foto: X CiudaddeBondis

Un colectivo que une a CABA con la provincia de Buenos Aires

Un colectivo clave que conecta la provincia de Buenos Aires con CABA modificó su recorrido, algo que puede sorprender a sus pasajeros más habituales. Así lo anunció la empresa y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que mostraron la zona afectada por la modificación.

Se trata de la línea 78, perteneciente a la compañía Los Constituyentes. El cambio en su camino habitual es en el barrio porteño La Paternal, en la parte final de una de sus cabeceras, ya que completa su recorrido en las cercanías de la estación Dorrego del subte B.

Cambio en el recorrido del colectivo de la línea 78. Foto: GCBA

El motivo que dieron desde el Gobierno de la Ciudad es “la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de Warnes y Donato Álvarez”.

“El cambio aplicará únicamente en el trayecto de regreso hacia Chacarita, que incorporará además dos nuevas paradas. En tanto, el recorrido de vuelta a Villa Adelina se mantiene sin modificaciones”, aclararon sobre las direcciones del viaje del 78.