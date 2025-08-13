No es Palermo ni Recoleta: cuál es el barrio más seguro de Capital Federal, según estadísticas oficiales

Se tomaron en cuenta los 48 barrios de las 15 comunas que componen a la Ciudad de Buenos Aires, con los datos obtenidos del promedio diario de hurtos y robos entre 2016 y 2024.
miércoles, 13 de agosto de 2025, 18:00
Obelisco, Buenos Aires.

Un estudio elaborado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reveló cuál es el barrio más seguro de Capital Federal.

Dentro del relevamiento se tomaron en cuenta los 48 barrios de las 15 comunas que componen a la Ciudad de Buenos Aires, con los datos obtenidos del promedio diario de hurtos y robos entre 2016 y 2024.

En el análisis de seguridad de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires se dividió a los barrios, según la asignatura comunal.

La Ciudad de Buenos Aires. Foto: Unsplash.

En este contexto, la Comuna 6, que se compone por el barrio de Caballito, recibió el índice más bajo en el porcentaje de hurtos y robos diarios.

La Comuna 6 tuvo un promedio diario que se ubicó sobre el 8% en robos y 7,3% en hurtos. La Comuna 10 (Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real) registró el índice más bajo en robos diarios, con el 6,7%, mientras que en hurtos fue de 8,6%.

Por su parte, la Comuna 1, compuesta por los barrios de Constitución, Monserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás y San Telmo, obtuvo el primer lugar en inseguridad, con 26,5% de robos y 21,8% de hurtos.

CABA: ¿Cuáles son las Comunas con más robos?

Según el estudio del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el índice de seguridad, las Comunas que mayor porcentaje de robos registraron son:

  1. Comuna 1: 26,5
  2. Comuna 4: 19,6
  3. Comuna 7: 17,3
  4. Comuna 3: 15,5
  5. Comuna 14: 14,7
  6. Comuna 8: 12,5
  7. Comuna 15: 11,2
  8. Comuna 5: 10,7
  9. Comuna 13: 9,5
  10. Comuna 9: 8,6
  11. Comunas 2 y 6: 8,0
  12. Comuna 12: 7,7
  13. Comuna 11: 7,5
  14. Comuna 10: 6,7
Policía en la terminal de trenes de Constitucion
Policía en la terminal de trenes de Constitución. Foto: NA.

¿Qué barrios conforman cada Comuna de CABA?

Comuna 1

  • Constitución
  • Montserrat
  • Puerto Madero
  • Retiro
  • San Nicolás
  • San Telmo

Comuna 2

  • Recoleta

Comuna 3

  • Balvanera
  • San Cristóbal

Comuna 4

  • Barracas
  • La Boca
  • Nueva Pompeya
  • Parque Patricios

Comuna 5

  • Almagro
  • Boedo

Comuna 6

  • Caballito

Comuna 7

  • Flores
  • Parque Chacabuco

Comuna 8

  • Villa Lugano
  • Villa Riachuelo
  • Villa Soldati

Comuna 9

  • Liniers
  • Mataderos
  • Parque Avellaneda

Comuna 10

  • Floresta
  • Monte Castro
  • Vélez Sarsfield
  • Versalles
  • Villa Luro
  • Villa Real

Comuna 11

  • Villa Devoto
  • Villa del Parque
  • Villa General Mitre
  • Villa Santa Rita

Comuna 12

  • Coghlan
  • Saavedra
  • Villa Pueyrredón
  • Villa Urquiza

Comuna 13

  • Belgrano
  • Colegiales
  • Núñez

Comuna 14

  • Palermo

Comuna 15

  • Agronomía
  • Coghlan
  • Saavedra
  • Villa Pueyrredón
  • Villa Urquiza