No es Palermo ni Recoleta: cuál es el barrio más seguro de Capital Federal, según estadísticas oficiales
Un estudio elaborado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reveló cuál es el barrio más seguro de Capital Federal.
Dentro del relevamiento se tomaron en cuenta los 48 barrios de las 15 comunas que componen a la Ciudad de Buenos Aires, con los datos obtenidos del promedio diario de hurtos y robos entre 2016 y 2024.
En el análisis de seguridad de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires se dividió a los barrios, según la asignatura comunal.
En este contexto, la Comuna 6, que se compone por el barrio de Caballito, recibió el índice más bajo en el porcentaje de hurtos y robos diarios.
La Comuna 6 tuvo un promedio diario que se ubicó sobre el 8% en robos y 7,3% en hurtos. La Comuna 10 (Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real) registró el índice más bajo en robos diarios, con el 6,7%, mientras que en hurtos fue de 8,6%.
Por su parte, la Comuna 1, compuesta por los barrios de Constitución, Monserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás y San Telmo, obtuvo el primer lugar en inseguridad, con 26,5% de robos y 21,8% de hurtos.
CABA: ¿Cuáles son las Comunas con más robos?
Según el estudio del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el índice de seguridad, las Comunas que mayor porcentaje de robos registraron son:
- Comuna 1: 26,5
- Comuna 4: 19,6
- Comuna 7: 17,3
- Comuna 3: 15,5
- Comuna 14: 14,7
- Comuna 8: 12,5
- Comuna 15: 11,2
- Comuna 5: 10,7
- Comuna 13: 9,5
- Comuna 9: 8,6
- Comunas 2 y 6: 8,0
- Comuna 12: 7,7
- Comuna 11: 7,5
- Comuna 10: 6,7
¿Qué barrios conforman cada Comuna de CABA?
Comuna 1
- Constitución
- Montserrat
- Puerto Madero
- Retiro
- San Nicolás
- San Telmo
Comuna 2
- Recoleta
Comuna 3
- Balvanera
- San Cristóbal
Comuna 4
- Barracas
- La Boca
- Nueva Pompeya
- Parque Patricios
Comuna 5
- Almagro
- Boedo
Comuna 6
- Caballito
Comuna 7
- Flores
- Parque Chacabuco
Comuna 8
- Villa Lugano
- Villa Riachuelo
- Villa Soldati
Comuna 9
- Liniers
- Mataderos
- Parque Avellaneda
Comuna 10
- Floresta
- Monte Castro
- Vélez Sarsfield
- Versalles
- Villa Luro
- Villa Real
Comuna 11
- Villa Devoto
- Villa del Parque
- Villa General Mitre
- Villa Santa Rita
Comuna 12
- Coghlan
- Saavedra
- Villa Pueyrredón
- Villa Urquiza
Comuna 13
- Belgrano
- Colegiales
- Núñez
Comuna 14
- Palermo
Comuna 15
- Agronomía
