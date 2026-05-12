La fascinante historia del Palacio San Martín en Retiro Foto: Turismo Buenos Aires

Hay edificios que se miran y se siguen de largo. Y hay otros que te obligan a frenar, levantar la vista y preguntarte: ¿quién vivió acá y qué secretos guarda? El Palacio San Martín, frente a la Plaza San Martín, en pleno Retiro, pertenece a esa segunda categoría: una postal de la Belle Époque porteña que pasó de ser símbolo de linaje y ostentación a convertirse en escenario de la diplomacia argentina.

Detrás de su fachada de inspiración europea hay una rareza que lo vuelve todavía más magnético: no fue una sola mansión, sino tres residencias independientes articuladas como un mecanismo perfecto alrededor de un patio de honor ovalado.

La familia Anchorena y la época dorada de la aristocracia argentina

A comienzos del siglo XX, Buenos Aires vivía una transformación urbana y social acelerada, y la élite buscaba plasmar poder y modernidad en piedra, hierro y mármol. En ese clima, Mercedes Castellanos de Anchorena encargó un palacio que reflejara las aspiraciones de la aristocracia terrateniente de fines del XIX y principios del XX.

De residencia aristocrática a centro diplomático Foto: Wikipedia

El diseño fue encargado a Alejandro Christophersen, y el resultado respondió a una idea clara: traer a Retiro el lenguaje del academicismo francés (con guiños borbónicos) y convertir la residencia en un manifiesto de estatus.

La familia habitó el edificio hasta la década de 1930, cuando ese mundo empezó a reconfigurarse.

Dato que suma intriga: la historia del palacio suele contarse como la de una casa pensada para “deslumbrar” en eventos sociales y recepciones, en una Buenos Aires que miraba a Europa como espejo cultural.

El interior del palacio: salones de lujo, arte y patrimonio cultural

Si el exterior impone, el interior hipnotiza. El Palacio San Martín fue concebido con una lógica “por capas”: áreas auxiliares en planta baja, salones de recepción en el piano nobile, habitaciones privadas en el segundo piso y servicios en mansardas.

La lista de materiales explica por qué todavía hoy se siente “vivo”: mármoles, estucos, boiseries, yeserías, bronces y espejos, además de mobiliario de alta gama (parte proveniente de la casa parisina Jansen).

Hoy el palacio cumple un rol principalmente ceremonial Foto: Turismo Buenos Aires

Y hay una joya que concentra flashes y suspiros: el Salón Dorado, asociado a bailes y fiestas, con una pintura en el techo atribuida en las crónicas del palacio a (M./Marcelle) Rondenay y fechada hacia 1910.

A esto se suma un rasgo menos “Instagram” pero igual de potente: el edificio resguarda un acervo bibliográfico y artístico, con colecciones vinculadas a arte moderno y piezas precolombinas, reforzando su perfil cultural además de ceremonial.

Por qué se divide en tres residencias independientes?: la estructura del edificio

Acá aparece el detalle que pocos conocen y que vuelve al Palacio San Martín único: está conformado por tres residencias independientes que convergen en un hall central y se articulan mediante un patio de honor ovalado (cour d’honneur), típico de la tradición del hôtel particulier francés.

La explicación es tan práctica como aristocrática: Mercedes Castellanos de Anchorena pensó el conjunto para convivir con parte de su núcleo familiar. Las crónicas de visitas guiadas describen tres “casas” con ingresos individuales y una distribución diseñada para preservar privacidad, incluso con detalles como timbres internos en algunas áreas.

Esa arquitectura “tripartita” también ordenaba la vida cotidiana: circulación social por los grandes ejes, circulación de servicio por accesos discretos y dependencias en mansardas, una organización funcional típica de la época.

De residencia privada a sede de la Cancillería: el cambio histórico en 1936

El gran giro llega en 1936, cuando el Estado nacional adquirió el palacio para instalar allí el Ministerio de Relaciones Exteriores, consolidando su transformación de residencia privada a emblema institucional.

Desde entonces, el edificio quedó asociado a la escena diplomática: recepciones, ceremonias, reuniones y momentos clave de la política exterior argentina, con una carga simbólica que su propia arquitectura refuerza.

Con el paso del tiempo, la Cancillería reorganizó funciones: hoy el palacio cumple un rol principalmente ceremonial, mientras que áreas administrativas se trasladaron a un edificio moderno cercano (mencionado por el turismo oficial de la Ciudad en la esquina opuesta).

Ubicación estratégica: el corazón de Retiro frente a la Plaza San Martín

No es casualidad que el palacio esté donde está. Su ubicación en Retiro, frente a la Plaza San Martín, lo coloca en una zona histórica de conectividad, representatividad y visibilidad: un “escenario” perfecto para el ceremonial y la diplomacia.

El dato fino para ubicarlo sin perderse: se lo identifica en Arenales 761, con referencias también sobre Esmeralda, y su presencia dialoga con el paisaje urbano de la plaza como si fuera un decorado permanente de la ciudad.

Existen visitas guiadas gestionadas por el área cultural de Cancillería (con canal de contacto publicado por el organismo), una oportunidad rara para ver por dentro lo que muchas veces solo se admira desde la vereda.