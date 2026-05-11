Atravesando generaciones, crisis y transformaciones que marcaron la historia de la ciudad Foto: Wikipedia

Los legendarios vagones “Las Brujas” de la línea A del subte volverán a circular por Buenos Aires en una edición especial por la Semana de Mayo. El paseo será la noche del 16 de mayo, pasada la medianoche, con recorridos gratuitos entre las estaciones Perú y Acoyte.

La actividad, organizada por el subte porteño, propone una experiencia vintage y nostálgica: volver a viajar en formaciones que no circulan habitualmente y que forman parte de la historia del transporte local. Habrá tres turnos disponibles y la participación estará sujeta a inscripción previa.

Los coches, construidos en 1913, integraron durante un siglo el servicio regular de la Línea A, convirtiéndose en la más antigua y longeva de Sudamérica. Su nombre, Brujas, proviene de la firma belga Brugeoise et Nivelles, que los fabricó.

Qué son “Las Brujas” y por qué siguen vigentes

Lejos de ser solo una curiosidad, estos vagones son considerados Patrimonio Cultural de la Ciudad. Conservan su estructura original de madera, lámparas de época y asientos de cuero, lo que convierte cada trayecto en una especie de museo en movimiento.

Los históricos coches de madera de la Línea A del Subte circularon bajo Buenos Aires Foto: Wikipedia

Desde su salida del servicio diario en 2013, estas formaciones solo se activan en ocasiones especiales. Cada reaparición despierta el interés de fanáticos del transporte urbano, turistas y vecinos que buscan revivir una postal de otro Buenos Aires.

Cómo anotarse para viajar gratis

La inscripción se habilitará el miércoles 13 de mayo a las 12 a través de la cuenta oficial de Instagram @BaSubte. Allí se publicará el enlace a los formularios de cada horario disponible.

Para participar, hay que completar los datos personales y aguardar la confirmación. Los cupos son reducidos y la demanda, según se pudo apreciar en las oportunidades anteriores, es muy alta, por lo que conviene estar atentos.

El único requisito es ser mayor de 18 años. Cada persona puede sumarse con un acompañante, lo que permite disfrutar la experiencia en pareja o en familia, siempre bajo la inscripción de un adulto.

Cómo es viajar en los vagones antiguos de la Línea A

El recorrido completo, de aproximadamente 40 minutos, incluye ida y vuelta entre Perú y Acoyte. Durante el trayecto, guías especializados relatan la evolución del subte y el rol de estas formaciones en el crecimiento urbano.

Las Brujas vuelven a circular Foto: Instagram fotos.antiguas.ba

La propuesta busca poner en valor el patrimonio histórico del transporte y ofrecer una actividad cultural en el marco de una fecha patria.

Quienes ya vivieron esta experiencia coinciden en que el encanto está en los detalles: el sonido de la marcha, la iluminación tenue y la estética de principios del siglo XX.

Los datos clave del evento

El regreso de “Las Brujas” a la Línea A será uno de los eventos más atractivos de la Semana de Mayo en la Ciudad. Con cupos limitados y alta demanda, conviene tener en claro la información esencial para no quedarse afuera de esta experiencia histórica.

Fecha y horario: sábado 16 de mayo de 2026, después de la medianoche

Turnos: tres recorridos programados

Recorrido: estación Perú hasta Acoyte y regreso

Duración: alrededor de 40 minutos

Costo: actividad gratuita

Inscripción: obligatoria, desde el 13 de mayo a las 12

Cupos: limitados, con alta demanda

Requisito: mayores de 18 años (con opción de llevar un acompañante)

Se trata de una oportunidad poco frecuente para subir a un ícono del patrimonio porteño en funcionamiento y revivir una parte clave de la historia del transporte en Buenos Aires.

Viajar en los antiguos subtes de la Línea A: el recorrido favorito del Papa Francisco

Mucho antes de convertirse en el papa Francisco, Jorge Bergoglio era un usuario habitual de la Línea A. Su costumbre de moverse en transporte público quedó inmortalizada en una imagen que todavía hoy circula como símbolo de su cercanía con la gente y su estilo austero, y añade un valor adicional a la vuelta de los clásicos vagones de madera.

Los antiguos vagones de madera vuelven a estar en circulación Foto: AP

En 2008, durante la celebración de Corpus Christi, el fotoperiodista Pablo Leguizamón captó una escena poco común: el entonces arzobispo de Buenos Aires viajando sentado en el subte, como cualquier pasajero. La foto fue tomada mientras regresaba de un encuentro con jóvenes en Plaza Miserere y se dirigía hacia la Catedral Metropolitana.

El contexto de la época también le suma valor a la imagen. En ese entonces, la Línea A todavía operaba con sus históricos vagones de madera, los mismos que hoy se recuperan para paseos especiales.

La imagen sigue siendo uno de los retratos más representativos de su vida antes del Vaticano y refuerza una faceta que marcó su perfil: la de un pastor que recorría la ciudad a pie o en transporte público.