Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima Diario

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima amanecerá fresco con temperaturas mínimas previstas de alrededor de 8.6°C. Se espera un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, lo que proporcionará intervalos de sol, perfecto para quienes quieren aprovechar el aire libre. Los vientos, procedentes del norte, soplarán a una velocidad de hasta 12 km/h, incrementando la sensación térmica de frescura. La humedad relativa alcanzará un 78% en el transcurso del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mantendrán el clima parcialmente nuboso, con temperaturas en aumento, llegando a un máximo de 16°C. Los vientos cambiarán ligeramente a dirección noroeste, aumentando su velocidad hasta 22 km/h, lo que hará que la sensación térmica pueda variar durante el día. Hacia la noche, el cielo podría permanecer parcialmente despejado, proporcionando una agradable sensación en el ambiente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se recomienda vestir en capas para enfrentar las variaciones de temperatura, teniendo a mano siempre un abrigo liviano para la mañana y la noche, y un protector solar para aprovechar las horas de sol del mediodía y la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:57 y se ocultará a las 17:50, proporcionando un total de 10 horas de luz diurna. La luna hará su aparición a las 17:04 y se pondrá nuevamente a las 7:28 del día siguiente, lo que podría ofrecer vistas excepcionales para los interesados en la astronomía durante las primeras y últimas horas del día.