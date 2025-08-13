Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025
Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima amanecerá fresco con temperaturas mínimas previstas de alrededor de 8.6°C. Se espera un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, lo que proporcionará intervalos de sol, perfecto para quienes quieren aprovechar el aire libre. Los vientos, procedentes del norte, soplarán a una velocidad de hasta 12 km/h, incrementando la sensación térmica de frescura. La humedad relativa alcanzará un 78% en el transcurso del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mantendrán el clima parcialmente nuboso, con temperaturas en aumento, llegando a un máximo de 16°C. Los vientos cambiarán ligeramente a dirección noroeste, aumentando su velocidad hasta 22 km/h, lo que hará que la sensación térmica pueda variar durante el día. Hacia la noche, el cielo podría permanecer parcialmente despejado, proporcionando una agradable sensación en el ambiente.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires
Se recomienda vestir en capas para enfrentar las variaciones de temperatura, teniendo a mano siempre un abrigo liviano para la mañana y la noche, y un protector solar para aprovechar las horas de sol del mediodía y la tarde.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:57 y se ocultará a las 17:50, proporcionando un total de 10 horas de luz diurna. La luna hará su aparición a las 17:04 y se pondrá nuevamente a las 7:28 del día siguiente, lo que podría ofrecer vistas excepcionales para los interesados en la astronomía durante las primeras y últimas horas del día.