El teatro de 117 años Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con 117 años de historia, el Teatro Maipo no solo es uno de los teatros más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires, sino también uno de los más emblemáticos, audaces y cargados de mística. Ubicado en Esmeralda 443, en pleno corazón del barrio porteño de San Nicolás, a pocos metros de la Avenida Corrientes y cerca del Obelisco, el Maipo se alza desde principios del siglo XX como un verdadero símbolo cultural argentino.

Su extensa trayectoria, que ya forma parte indiscutida de la historia nacional, está atravesada por grandes figuras del espectáculo, momentos de gloria, crisis profundas y, también, leyendas de fantasmas que sobreviven al paso del tiempo y continúan alimentando su aura enigmática.

Ubicado en la actual calle Esmeralda Foto: Wikipedia

Los orígenes del Teatro Maipo, en el centro de la Buenos Aires de comienzos del siglo XX

El teatro abrió sus puertas en 1908, cuando la Ciudad de Buenos Aires vivía una expansión acelerada, impulsada por la inmigración y una intensa vida nocturna. En ese entonces, el edificio de la calle Esmeralda funcionaba bajo el nombre de Teatro Scala, pensado como un espacio de varieté al estilo europeo.

La ubicación no fue casual: el centro porteño comenzaba a consolidarse como polo artístico y cultural, y esa esquina pronto se transformó en un punto de encuentro para artistas, músicos y espectadores ávidos de nuevas formas de entretenimiento. Con el correr de los años, el teatro fue ganando prestigio y notoriedad, convirtiéndose en uno de los grandes escenarios del país.

El origen del nombre Maipo y la búsqueda de una identidad propia

En 1922, el teatro adoptó el nombre que lo haría inmortal: Teatro Maipo. La elección fue un gesto deliberado de ruptura con su pasado europeísta. El nombre proviene del río Maipo, en Chile, y simbolizó una decisión clara de abrazar una identidad más latinoamericana y regional dentro del panorama cultural argentino.

A partir de ese momento, el Maipo quedó íntimamente ligado al teatro de revistas, un género que supo combinar humor, música, sensualidad y crítica social. Desde su escenario, en pleno centro porteño, se redefinieron los límites del espectáculo popular.

Teatro Maipo Foto: Turismo Buenos Aires

Un escenario de leyendas vivas

Por el Teatro Maipo pasaron nombres que marcaron época: Tita Merello, Niní Marshall, Gloria Guzmán, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Casán, entre muchos otros. Cada uno dejó su impronta en un edificio que parecía absorber la energía de quienes lo habitaban.

Esa acumulación de historias, emociones y noches interminables es, quizás, el origen de las múltiples leyendas de fantasmas que rodean al teatro. Técnicos y artistas aseguran que durante la madrugada se escuchan pasos en las salas vacías, luces que se prenden solas y murmullos en los camarines.

Uno de los relatos más persistentes habla del espíritu de una antigua vedette que jamás abandonó el escenario y aún merodea el teatro cuando cae el silencio sobre la calle Esmeralda.

Un clásico de la cultura porteña Foto: Stage Buenos Aires

Incendios, cierres y una capacidad infinita de resurgir

A lo largo de más de un siglo, el Maipo sufrió incendios, clausuras temporales, crisis económicas y remodelaciones que pusieron en riesgo su continuidad. Sin embargo, cada golpe fue seguido por una reapertura, como si el teatro se negara a desaparecer del paisaje cultural porteño.

Esa resiliencia le valió el apodo de “el teatro que nunca muere”, una definición que resume su vínculo indisoluble con la ciudad que lo rodea.

El teatro que vio nacer la revista Foto: Turismo Buenos Aires

El Maipo hoy: historia viva en el centro porteño

Actualmente, el Teatro Maipo sigue en funcionamiento en la misma dirección que lo vio nacer como leyenda. Rodeado de cafés históricos, librerías y salas teatrales, continúa siendo una parada obligada dentro del circuito cultural de Buenos Aires.

Con 117 años sobre sus tablas, el Maipo no es solo un edificio ni un escenario. Es memoria, identidad y misterio. Un lugar donde la historia argentina se cuenta función tras función, mientras, quizás, entre bambalinas, alguien aplaude desde el más allá.