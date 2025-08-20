Cambios en el transporte público: anunciaron una nueva línea de colectivos que recorrerá el AMBA
El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa su evolución. A meses del pedido formal de reestructuración, la Secretaría de Transporte aprobó el desdoblamiento de la línea 129, operada por La Central de Vicente López (Grupo Zbikoski), dando origen a la nueva línea 197.
La medida, oficializada mediante una resolución, responde a la necesidad de mejorar la eficiencia del servicio y brindar tarifas más accesibles a los usuarios. A partir de ahora, los ramales urbanos que antes operaban bajo el número 129 pasarán a circular como 197, con un cuadro tarifario más económico, acorde a recorridos más cortos dentro del Conurbano.
El cambio fue impulsado por la empresa operadora, a pesar de las objeciones presentadas por competidoras. Sin embargo, la Secretaría de Transporte desestimó las impugnaciones y avanzó con la aprobación. Además, se anunció la incorporación de unidades cero kilómetro, como parte del plan de modernización.
Líneas 129 y 197: así quedan divididos los ramales y sus recorridos
Línea 129 (servicios a La Plata)
- Ramal A: Plaza Once - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario.
- Ramal B: Retiro - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario.
- Ramal C: Metrobús Nueve de Julio - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario.
- Ramal D: Plaza Once - La Plata (Expreso por Autopista).
- Ramal E: Retiro - La Plata (Expreso por Autopista).
- Ramal F: Metrobús Nueve de Julio - La Plata (Expreso por Autopista).
Línea 197 (ramales “urbanos”)
- Ramal A: Plaza Once - Ingeniero Allan (actual ramal 19 de la línea 129).
- Ramal B: Plaza Once - Barrio Marítimo (actual ramal 10 de la línea 129).
- Ramal C: Retiro - Rotonda Gutiérrez (nuevo servicio).
- Ramal D: Retiro - Rotonda Gutiérrez (nuevo servicio, por Autopista y Acceso Sudeste).
- Ramal E: Retiro - Estación Florencio Varela (actual ramal 14 de la línea 129).
- Ramal F: Plaza Once - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista).
- Ramal G: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por el Bajo).
- Ramal H: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por Metrobús Nueve de Julio y Constitución).
La creación de la línea 197 marca un nuevo capítulo en la reorganización del sistema de colectivos en el AMBA, siendo la sexta línea lanzada en los últimos 20 años, y reflejando la creciente concentración del sector en grandes grupos empresariales.