Cambios en el transporte público: anunciaron una nueva línea de colectivos que recorrerá el AMBA

El cambio busca mejorar el servicio y ofrecer tarifas más bajas para los recorridos urbanos dentro del Conurbano bonaerense.

El colectivo 129 se desdobla y agrega la Línea 197. Foto: Wikipedia.

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa su evolución. A meses del pedido formal de reestructuración, la Secretaría de Transporte aprobó el desdoblamiento de la línea 129, operada por La Central de Vicente López (Grupo Zbikoski), dando origen a la nueva línea 197.

La medida, oficializada mediante una resolución, responde a la necesidad de mejorar la eficiencia del servicio y brindar tarifas más accesibles a los usuarios. A partir de ahora, los ramales urbanos que antes operaban bajo el número 129 pasarán a circular como 197, con un cuadro tarifario más económico, acorde a recorridos más cortos dentro del Conurbano.

El cambio fue impulsado por la empresa operadora, a pesar de las objeciones presentadas por competidoras. Sin embargo, la Secretaría de Transporte desestimó las impugnaciones y avanzó con la aprobación. Además, se anunció la incorporación de unidades cero kilómetro, como parte del plan de modernización.

La Línea 129 se desdobla. Foto: X/@CiudadDeBondis

Líneas 129 y 197: así quedan divididos los ramales y sus recorridos

Línea 129 (servicios a La Plata)

Ramal A: Plaza Once - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario.

Ramal B: Retiro - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario.

Ramal C: Metrobús Nueve de Julio - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario.

Ramal D: Plaza Once - La Plata (Expreso por Autopista).

Ramal E: Retiro - La Plata (Expreso por Autopista).

Ramal F: Metrobús Nueve de Julio - La Plata (Expreso por Autopista).

Línea 197 (ramales “urbanos”)

Ramal A: Plaza Once - Ingeniero Allan (actual ramal 19 de la línea 129).

Ramal B: Plaza Once - Barrio Marítimo (actual ramal 10 de la línea 129).

Ramal C: Retiro - Rotonda Gutiérrez (nuevo servicio).

Ramal D: Retiro - Rotonda Gutiérrez (nuevo servicio, por Autopista y Acceso Sudeste).

Ramal E: Retiro - Estación Florencio Varela (actual ramal 14 de la línea 129).

Ramal F: Plaza Once - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista).

Ramal G: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por el Bajo).

Ramal H: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por Metrobús Nueve de Julio y Constitución).

La Línea 129. Foto: X/@bairesbondis_ar

La creación de la línea 197 marca un nuevo capítulo en la reorganización del sistema de colectivos en el AMBA, siendo la sexta línea lanzada en los últimos 20 años, y reflejando la creciente concentración del sector en grandes grupos empresariales.