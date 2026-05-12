Cómo llegar a la Food Fest en colectivo, la fiesta gastronómica con entrada gratis para disfrutar del fin de semana
Durante el sábado y el domingo, las parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países, lo que permitirá recorrer distintos sabores y estilos culinarios en un solo lugar. Dónde queda.
Con entrada libre y gratuita llega a Buenos Aires la Food Fest, una verdadera fiesta gastronómica ideal para los fanáticos de la carne, la cocina al fuego y el street food. Durante dos jornadas, habrá parrillas encendidas, sabores de distintos países y propuestas para disfrutar al aire libre en uno de los predios más emblemáticos de la ciudad.
La Food Fest se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en La Rural y promete reunir una enorme variedad de opciones gastronómicas para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa. El acceso será libre y gratuito.
Además de los clásicos cortes de carne y las preparaciones a las brasas, el evento contará con propuestas de cocina internacional, coctelería, cerveza artesanal y vinos. También habrá alternativas dulces como patisserie, helados, crepes, churros y chocolates.
Durante ambas jornadas, las parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países, lo que permitirá recorrer distintos sabores y estilos culinarios en un solo lugar.
Cómo llegar en colectivo a La Rural
El predio está ubicado en el barrio porteño de Palermo y cuenta con múltiples opciones de transporte público. Algunas de las líneas de colectivo que llegan a la zona son: 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 128, 141, 152, 160, 161, 166 y 194.
También se puede llegar en subte mediante la línea D, bajando en la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros de la entrada principal.
Food Fest 2026: puestos que formarán parte
El festival Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:
- Ligre: focaccias
- Todo Brasas: carnes y sándwiches ahumados
- Savage: tacos, burritos y quesadillas
- Shami: shawarma
- Austin Smoke House: ahumados
- Tres Fuegos: asador
- La Casona de Belgrano: osobuco y guisos
- Jordanas: carnes al spiedo
- Cordero Fans: burgers de cordero
- Fierro Dogs: salchichas alemanas
- Shappa: choris y carnes
- Camarão Market: frutos de mar
- Mandu: cocina coreana
- Mautino: milanesas
- Oggi Pasta: pastas
- Sapore Squisito: chipá gourmet
- El Hornero: empanadas y locro
- La Leñita: empanadas tucumanas
- No es Soberbia: pastrón y ahumados
- Yellow: hamburguesas
- Aloha: papas y nuggets
- Sabros: crispy chicken
- Uria Raclette: raclette y sándwiches
- Cremolatti: helados
- Monter Cookies: cookies
- Two Churros: churros y waffles
- Isla Negra: postres
- B2B: café de especialidad
- Racine: café y pastelería
- Yemas del Uruguay: alfajores y dulce de leche
- Blest: cerveza artesanal
- Saravi Gin: gin
- Sidra Txapela: sidra
- Taproom: tragos tirados
- Taproom Drinks: vermú y cocktails
- Valle del Indio: vinos
Información sobre la Food Fest
- Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)
- Fechas: Sábado 16 y domingo 17 de mayo
- Horario: 12 a 20 horas
- Entrada: libre y gratuita
- Precio de los platos:
- Accesibilidad y transporte: Acceso por Plaza Italia; estacionamiento pago para autos y motos; gratuito para bicicletas; se permiten mascotas.