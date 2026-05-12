Food Fest. Foto: turismo Buenos Aires

Con entrada libre y gratuita llega a Buenos Aires la Food Fest, una verdadera fiesta gastronómica ideal para los fanáticos de la carne, la cocina al fuego y el street food. Durante dos jornadas, habrá parrillas encendidas, sabores de distintos países y propuestas para disfrutar al aire libre en uno de los predios más emblemáticos de la ciudad.

La Food Fest se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en La Rural y promete reunir una enorme variedad de opciones gastronómicas para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa. El acceso será libre y gratuito.

Además de los clásicos cortes de carne y las preparaciones a las brasas, el evento contará con propuestas de cocina internacional, coctelería, cerveza artesanal y vinos. También habrá alternativas dulces como patisserie, helados, crepes, churros y chocolates.

Food Fest, el evento gastronómico más esperado. Foto: Instagram @foodfestba

Durante ambas jornadas, las parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países, lo que permitirá recorrer distintos sabores y estilos culinarios en un solo lugar.

Cómo llegar en colectivo a La Rural

El predio está ubicado en el barrio porteño de Palermo y cuenta con múltiples opciones de transporte público. Algunas de las líneas de colectivo que llegan a la zona son: 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 128, 141, 152, 160, 161, 166 y 194.

También se puede llegar en subte mediante la línea D, bajando en la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros de la entrada principal.

Food Fest 2026: puestos que formarán parte

El festival Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:

Ligre : focaccias

Todo Brasas : carnes y sándwiches ahumados

Savage : tacos, burritos y quesadillas

Shami: shawarma

Austin Smoke House : ahumados

Tres Fuegos : asador

La Casona de Belgrano : osobuco y guisos

Jordanas : carnes al spiedo

Cordero Fans : burgers de cordero

Fierro Dogs : salchichas alemanas

Shappa : choris y carnes

Camarão Market: frutos de mar

Food Fest, el evento gastronómico más esperado. Foto: Instagram @foodfestba

Mandu : cocina coreana

Mautino : milanesas

Oggi Pasta : pastas

Sapore Squisito : chipá gourmet

El Hornero: empanadas y locro

La Leñita: empanadas tucumanas

No es Soberbia : pastrón y ahumados

Yellow : hamburguesas

Aloha : papas y nuggets

Sabros : crispy chicken

Uria Raclette : raclette y sándwiches

Cremolatti : helados

Monter Cookies : cookies

Two Churros : churros y waffles

Isla Negra: postres

B2B : café de especialidad

Racine : café y pastelería

Yemas del Uruguay : alfajores y dulce de leche

Blest : cerveza artesanal

Saravi Gin : gin

Sidra Txapela : sidra

Taproom : tragos tirados

Taproom Drinks : vermú y cocktails

Valle del Indio: vinos

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Información sobre la Food Fest