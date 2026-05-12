Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
martes, 12 de mayo de 2026, 13:13
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Food Fest. Foto: turismo Buenos Aires
Food Fest. Foto: turismo Buenos Aires

Con entrada libre y gratuita llega a Buenos Aires la Food Fest, una verdadera fiesta gastronómica ideal para los fanáticos de la carne, la cocina al fuego y el street food. Durante dos jornadas, habrá parrillas encendidas, sabores de distintos países y propuestas para disfrutar al aire libre en uno de los predios más emblemáticos de la ciudad.

La Food Fest se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en La Rural y promete reunir una enorme variedad de opciones gastronómicas para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa. El acceso será libre y gratuito.

Además de los clásicos cortes de carne y las preparaciones a las brasas, el evento contará con propuestas de cocina internacional, coctelería, cerveza artesanal y vinos. También habrá alternativas dulces como patisserie, helados, crepes, churros y chocolates.

Food Fest, el evento gastronómico más esperado. Foto: Instagram @foodfestba

Durante ambas jornadas, las parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países, lo que permitirá recorrer distintos sabores y estilos culinarios en un solo lugar.

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Cómo llegar en colectivo a La Rural

El predio está ubicado en el barrio porteño de Palermo y cuenta con múltiples opciones de transporte público. Algunas de las líneas de colectivo que llegan a la zona son: 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 128, 141, 152, 160, 161, 166 y 194.

También se puede llegar en subte mediante la línea D, bajando en la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros de la entrada principal.

Food Fest 2026: puestos que formarán parte

El festival Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:

  • Ligre: focaccias
  • Todo Brasas: carnes y sándwiches ahumados
  • Savage: tacos, burritos y quesadillas
  • Shami: shawarma
  • Austin Smoke House: ahumados
  • Tres Fuegos: asador
  • La Casona de Belgrano: osobuco y guisos
  • Jordanas: carnes al spiedo
  • Cordero Fans: burgers de cordero
  • Fierro Dogs: salchichas alemanas
  • Shappa: choris y carnes
  • Camarão Market: frutos de mar
Food Fest, el evento gastronómico más esperado. Foto: Instagram @foodfestba
  • Mandu: cocina coreana
  • Mautino: milanesas
  • Oggi Pasta: pastas
  • Sapore Squisito: chipá gourmet
  • El Hornero: empanadas y locro
  • La Leñita: empanadas tucumanas
  • No es Soberbia: pastrón y ahumados
  • Yellow: hamburguesas
  • Aloha: papas y nuggets
  • Sabros: crispy chicken
  • Uria Raclette: raclette y sándwiches
  • Cremolatti: helados
  • Monter Cookies: cookies
  • Two Churros: churros y waffles
  • Isla Negra: postres
  • B2B: café de especialidad
  • Racine: café y pastelería
  • Yemas del Uruguay: alfajores y dulce de leche
  • Blest: cerveza artesanal
  • Saravi Gin: gin
  • Sidra Txapela: sidra
  • Taproom: tragos tirados
  • Taproom Drinks: vermú y cocktails
  • Valle del Indio: vinos
Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Información sobre la Food Fest

  • Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)
  • Fechas: Sábado 16 y domingo 17 de mayo
  • Horario: 12 a 20 horas
  • Entrada: libre y gratuita
  • Precio de los platos:
  • Accesibilidad y transporte: Acceso por Plaza Italia; estacionamiento pago para autos y motos; gratuito para bicicletas; se permiten mascotas.