Aumento del transporte público. Foto: X @CiudadDeBondis

El Gobierno nacional abrió una consulta pública para avanzar con una nueva actualización de las tarifas del transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional.

La iniciativa está impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y prevé nuevos cuadros tarifarios que empezarían a estar vigentes a partir del próximo 18 de mayo, en caso de ser ratificados.

Esta medida es parte de un esquema de adecuación gradual y escalonada de tarifas que el Ejecutivo está aplicando desde el inicio de la gestión actual. A su vez, y tal como lo explicaron desde el área económica, la idea es ordenar el sistema de transporte, preservar la calidad y la seguridad operativa y reducir -de forma progresiva- la dependencia de los subsidios.

Consulta pública por el transporte

La consulta pública estará habilitada durante tres días hábiles y podrá realizarse de manera abierta, gratuita y digital a través del sitio oficial de la Secretaría de Transporte.

Tanto usuarios como organizaciones y actores relacionados con el sector podrán presentar observaciones y hacer comentarios antes de la aprobación definitiva de los nuevos valores.

La propuesta contempla tanto a los colectivos nacionales que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como a los servicios ferroviarios metropolitanos. En el caso de los colectivos, el esquema prevé tres aumentos mensuales consecutivos del 2% en mayo, junio y julio.

¿Cómo quedarían los precios de los colectivos con el aumento?

De esta manera, desde el 18 de mayo, el boleto mínimo de colectivo pasará de $700 a $714 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada. En tanto, quienes estén alcanzados por la Tarifa Social pagarán $321,30. Para los pasajeros que utilicen una SUBE sin registrar, el valor ascenderá a $1.428, en línea con la política oficial que busca incentivar la nominalización de las tarjetas.

Aumento de colectivos. Foto: X @CiudadDeBondis

Las siguientes actualizaciones para los colectivos están previstas para el 15 de junio y el 15 de julio, también con subas del 2%. Desde el Ministerio de Economía señalaron que, incluso con estos incrementos, las tarifas nacionales continúan por debajo de las vigentes en otras jurisdicciones. Según indicaron, el boleto resulta 5,6% más barato que en la Ciudad de Buenos Aires y 35,7% inferior al de la provincia bonaerense.

¿Cómo quedará el boleto del tren con el aumento?

En el caso del sistema ferroviario, el Gobierno propuso un esquema de actualización más amplio, compuesto por cinco etapas consecutivas. La decisión se enmarca en la Emergencia Ferroviaria declarada por el Ejecutivo tras diversos incidentes operativos y años de desinversión en infraestructura.

El cronograma contempla una suba inicial del 18% desde el 18 de mayo, seguida de aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Con el primer ajuste, el boleto mínimo de tren en las líneas metropolitanas del AMBA pasará de $280 a $330 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que los beneficiarios de la Tarifa Social abonarán $148,50.

Aumento de los trenes. Foto: NA

Quienes no tengan la SUBE registrada deberán pagar el doble del valor correspondiente, mientras que el boleto en efectivo costará $1.100. Desde Transporte remarcaron que en diciembre de 2023 la tarifa ferroviaria cubría apenas el 2% del costo real del sistema y que actualmente ronda el 5%. El objetivo oficial es alcanzar una cobertura cercana al 10% hacia septiembre de 2026.

El Ejecutivo aseguró que continuará vigente la Tarifa Social Federal, que otorga descuentos del 55% a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, además del sistema Red SUBE para combinar viajes con tarifas reducidas.