Los buses eléctricos que le envió Taiwán a Paraguay como parte de un proyecto de cooperación internacional. Foto: El Prisma

En medio de una creciente competencia geopolítica en América Latina, Taiwán avanzó con un proyecto clave de cooperación internacional al concretar el envío de 30 buses eléctricos a Paraguay, el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taipéi. El cronograma de implementación comenzó en 2025 y se extenderá hasta principios de 2026, en el marco de una alianza enfocada en la modernización del transporte urbano mediante soluciones sostenibles.

La iniciativa no solo contempla la incorporación de vehículos impulsados por energía limpia, sino también la instalación de infraestructura estratégica para el abastecimiento eléctrico y un programa integral de capacitación destinado a técnicos y operadores locales. De esta manera, ambas naciones consolidan un vínculo político y tecnológico que apunta a transformar el escenario de la movilidad urbana en el cono sur.

La nueva flota de buses conecta Asunción y San Lorenzo a través de un corredor metropolitano de alta demanda. Foto: El Prisma

Actualmente, la nueva flota conecta las ciudades de Asunción y San Lorenzo a través de un corredor metropolitano de alta demanda. El servicio es administrado por el consorcio Arapoti, que opera recorridos con horarios fijos y paradas definidas para garantizar un sistema eficiente y puntual durante toda la jornada.

Paraguay recibió colectivos eléctricos de Taiwán para modernizar su transporte

El acuerdo entre Paraguay y Taiwán fortalece además la infraestructura energética local mediante centros estratégicos de abastecimiento y sistemas de carga rápida. La apuesta por la electromovilidad busca reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo de transporte más sustentable y eficiente.

El servicio es administrado por el consorcio Arapoti, que opera recorridos con horarios fijos y paradas definidas. Foto: El Prisma

El desembarco de estos buses eléctricos ocurre en un contexto regional marcado por la creciente influencia de China en proyectos de infraestructura y transporte en América Latina. Beijing expandió durante los últimos años distintos programas vinculados a flotas urbanas sostenibles, especialmente en países aliados de Centroamérica.

Uno de los casos más representativos es el de Nicaragua, donde el gobierno chino entregó miles de unidades destinadas a modernizar la movilidad urbana bajo acuerdos de cooperación económica. Frente a este escenario, Taiwán busca fortalecer su presencia diplomática mediante propuestas concretas vinculadas a la innovación ecológica y la transición energética.

Qué innovaciones y ventajas suman estos nuevos colectivos eléctricos en Paraguay

La estrategia taiwanesa apuesta a posicionarse como un socio tecnológico confiable, utilizando la electromovilidad como herramienta para consolidar relaciones internacionales en una región considerada clave por ambas potencias asiáticas.

Los vehículos eléctricos incorporados en Paraguay cuentan con equipamiento de avanzada diseñado para mejorar la experiencia de viaje y reducir el impacto ambiental. Entre sus principales características se destacan el aire acondicionado, rampas de acceso para personas con movilidad reducida y cargadores USB para pasajeros.

Los buses eléctricos cuentan con equipamiento tecnológico diseñado para mejorar la experiencia de viaje. Foto: El Prisma

Además, las unidades poseen un sistema de carga rápida capaz de recuperar la autonomía total en apenas quince minutos, una ventaja que optimiza la operatividad diaria y reduce tiempos fuera de servicio.

La implementación de esta tecnología permite reemplazar progresivamente el uso de combustibles fósiles por energía limpia, disminuyendo de manera significativa la contaminación sonora y reduciendo costos operativos en los recorridos urbanos.

La infraestructura energética que impulsa la transición sustentable

El plan piloto también contempla el desarrollo de infraestructura específica para garantizar el funcionamiento continuo del sistema. Los principales centros de abastecimiento energético fueron instalados en San Lorenzo y en la zona portuaria de Asunción, permitiendo que las unidades mantengan una operación constante sin interrupciones.

Los buses poseen un sistema de carga rápida capaz de recuperar la autonomía total en apenas quince minutos. Foto: El Prisma

El despliegue técnico y logístico refuerza la transición paraguaya hacia modelos de transporte sostenibles y abre la puerta a futuras expansiones de la red eléctrica en otras regiones del país.

Gracias a esta cooperación bilateral, Paraguay comienza a consolidarse como un referente regional en materia de movilidad sustentable, mientras Taiwán fortalece su presencia diplomática en Sudamérica mediante soluciones tecnológicas orientadas al cuidado ambiental y al desarrollo urbano sostenible.