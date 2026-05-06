Cómo viajar con descuento en mayo 2026. Foto: buenosaires.gob.ar

El uso de billeteras virtuales para pagar el transporte público se afianza en la Argentina y llega en mayo con promociones que impactan de lleno en el bolsillo. En el caso del subte de la Ciudad de Buenos Aires, quienes abonen con QR pueden viajar sin costo gracias a un esquema de reintegro vigente durante todo el mes.

La promoción permite recuperar el 100% del valor del pasaje, con un tope de $5.000 mensuales por usuario. El beneficio corre entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 y aplica todos los días sin restricción horaria.

Para disfrutar del beneficio, los pasajeros deben generar un código QR desde la app Naranja X y apoyarlo en los molinetes habilitados. El sistema procesa el pago y luego devuelve el dinero dentro de las 48 horas, directamente en la cuenta del usuario.

Uno de los puntos claves es contar con un saldo mínimo de $1.200 en la billetera virtual antes de viajar. Además, para mantener la acumulación de beneficios, es necesario usar siempre el mismo medio de pago digital.

Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA Canal 26

Subtes de CABA: qué promociones y descuentos están vigentes en la Ciudad

El pago con QR se integra al sistema de tarifa escalonada que rige en la red de subtes porteña. Esto significa que, más allá del reintegro temporal, el precio del viaje puede reducirse a medida que el usuario acumula trayectos dentro del mismo mes.

Sin embargo, para que ese descuento progresivo se active correctamente, todos los viajes deben registrarse con el mismo método de pago. Si se combinan QR con tarjeta SUBE u otros medios, el sistema no suma los viajes.

A diferencia de las promociones digitales, los beneficios tradicionales como la Tarifa Social o la Red Sube siguen funcionando exclusivamente con la tarjeta física, por lo que no se acumulan con el uso de billeteras virtuales.

QR en colectivos: qué líneas lo tienen habilitado y cómo funciona en otras provincias de Argentina

El pago con QR también avanza en los colectivos, donde cada vez más líneas incorporan esta tecnología. En la Ciudad de Buenos Aires ya hay 30 líneas que permiten abonar de esta manera.

A nivel metropolitano, casi 100 líneas nacionales que conectan el conurbano con la capital ya sumaron los lectores nuevos. La expansión es dinámica y depende de la instalación de dispositivos en cada unidad.

En el interior del país, el sistema se extiende a ciudades de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul y Olavarría, y también a centros urbanos de Santa Fe, como Rosario y Rafaela.

La adopción llega además a Córdoba, Mendoza, San Luis, Tucumán y Jujuy, junto con otras plazas como Neuquén, Bariloche, San Juan, Catamarca y Formosa, donde los usuarios ya pueden pagar el pasaje desde el celular.

Cómo afecta el uso de QR en el Premetro y a beneficios sociales

El Premetro presenta condiciones distintas respecto al subte. No cuenta con tarifa escalonada propia y el valor final del viaje depende de las combinaciones realizadas en un lapso de 120 minutos.

Cuando el recorrido incluye ambos servicios, el sistema calcula un solo pasaje: si se inicia en el subte, el tramo del premetro no suma costo adicional. En cambio, si se empieza en el premetro, se cobra primero ese tramo y luego la diferencia hasta completar la tarifa del subte.

Pago del subte con QR. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En paralelo, el uso del QR implica resignar algunos beneficios tradicionales. Los descuentos de la Red SUBE y la tarifa social no se aplican en pagos digitales, ya que las apps cuentan con sus propios esquemas de reintegros.

Las empresas que administran estas plataformas aclararon que las promociones pueden modificarse y recomendaron mantener las aplicaciones actualizadas para evitar fallas al momento de generar el código en molinetes o lectores.