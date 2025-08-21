La ANMAT prohibió un suplemento para adelgazar: era falsificado y representaba un riesgo para la salud

La medida se publicó en el Boletín Oficial. Detectaron irregularidades en la comercialización.

ANMAT. Foto: NA.

La ANMAT emitió la Disposición 6132/2025 en la que prohíbe el uso, la distribución y la comercialización en todo el país del suplemento denominado “Quemador natural - Natural GYM - Té Verde Centella Asiática”. El producto, se ofrecía como de “Venta Libre” y supuestamente autorizado con el registro PM-2097.

Además, declaraba contener té verde y centella asiática, pero también hacía referencia a una receta médica, algo que solo puede realizarse en farmacias habilitadas para pacientes específicos.

También, se pudo verificar que no contaba con la información obligatoria de la composición completa y las condiciones de elaboración.

ANMAT prohibió la venta de unos comprimidos para bajar de peso que eran falsificados. Foto: (Foto: gentileza Clarin)

Desde el Departamento de Control de Mercado advirtieron que “toda vez que se desconoce su real composición, el responsable de su elaboración y las condiciones de fabricación, el producto reviste riesgo para la salud de los potenciales pacientes”.

La ANMAT detectó un “Ozempic falso” y prohibió su venta

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución de cualquier dosis presentación y lote identificado como “Ozempic Semaglutida Tablets USP”, fabricado por Pharma Argentina SA.

La resolución, firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, después de una denuncia presentada por la firma Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., titular del registro del medicamento original Ozempic.

La decisión se tomó luego de que Novo Nordisk informara a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS) sobre la aparición en redes sociales de un producto que declaraba contener semaglutida en comprimidos orales, bajo la denominación “Ozempic Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets”.

Frente a esta acusación, el director técnico de la empresa denunciante aportó una muestra y aseguró que no existe a nivel mundial un producto Ozempic en forma de cápsulas o comprimidos, y que dicho medicamento es falsificado.

La investigación interna de la ANMAT determinó que el producto original Ozempic es de venta bajo receta, se comercializa únicamente en viales y cuenta con un sistema de trazabilidad que permite identificar cada unidad.

También, la Dirección de Gestión de Información Técnica confirmó que ni Pharma Argentina S.A. ni MD Pharma (nombres que figuraban como fabricantes en las redes sociales) poseen registro de habilitación ante la autoridad sanitaria.