Cuándo hacer la VTV por primera vez Foto: GCBA.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que determina si un vehículo cumple con las condiciones de seguridad para circular en la vía pública, evaluando distintos aspectos con el objetivo de certificar su estado mecánico y de emisión de gases contaminantes.

En el caso de los autos 0 km, la primera VTV debe llevarse a cabo entre los dos y cuatro años desde su patentamiento. De todas maneras, los plazos pueden variar según la jurisdicción en la que esté radicado.

Cuándo hacer la VTV por primera vez. Foto: gba.gob.ar

¿Cuándo hay que hacer la VTV por primera vez en CABA?

Los autos y motos de uso particular radicados en la Ciudad de Buenos Aires deben realizar su primera revisión a partir del cuarto año de antigüedad cumplido -siempre tomando como referencia el mes y año de patentamiento- en el mes correspondiente por la terminación numérica de la patente o a los 64.000 kilómetros, lo que suceda primero.

Después de la primera VTV, la frecuencia varía dependiendo de la antigüedad y el uso del vehículo. Ene se sentido, si tiene entre 4 y 7 años y menos de 84.000 km, la verificación se hace cada 2 años. A partir de los 7 años, o si supera los 84.000 km, se realiza todos los años.

Cómo sacar turno para la VTV en CABA

Cabe recordar que para hacer el trámite se debe sacar turno a través de la página web www.suvtv.com.ar/turnos/. Luego, se debe completar el formulario, pagar el trámite y asistir a la verificación con DNI, cédula verde/azul, seguro y licencia de conducir.

¿Cuánto cuesta hacer la VTV en CABA?

En CABA, la VTV cuesta $75.756,89 para vehículos particulares y $28.484,61 para motos. Cabe señalar que están exentos de pago los jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios; discapacitados titulares de vehículos y discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).

Los detalles de la VTV en CABA. Foto: Ciudad de Buenos Aires

¿Cuándo hacer la VTV por primera vez en la provincia de Buenos Aires?

En la provincia de Buenos Aires, las motos están exentas de la VTV durante el primer año. Transcurrido ese tiempo, deben realizarla de forma anual.

Por su parte, los vehículos particulares no deben hacer la verificación durante los primeros dos años. Luego, deben renovarla todos los años.

Cómo sacar turno para hacer la VTV en la provincia

El turno para hacer la VTV en Provincia se debe solicitar en el sitio oficial vtv.gba.gob.ar. En el mismo hay que completar los datos y elegir planta, día y horario. El día de la citación, hay que asistir con la cédula verde y el DNI.

¿Cuánto cuesta hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires?

Los valores de la VTV en la provincia de Buenos Aires son los siguientes: los autos de hasta 2.500 kg deben abonar $97.057,65, mientras que los vehículos que superan ese peso pagan alrededor de $174.700. En el caso de las motos, la tarifa se ubica en aproximadamente $38.800.

¿Qué pasa si no hago la VTV?

Según la normativa de PBA, circular sin la oblea entregada se considera una falta de tránsito y puede derivar en multas de entre 300 y 1.000 Unidades Fijas (UF), cuyo valor actual es de $1.890. De esta manera, las sanciones oscilan entre $567.000 y $1.890.000, que pueden estar acompañadas de la retención del vehículo o la obligación de realizar la VTV en el momento.

En la Ciudad, la Ley de Faltas N° 451 indica que no llevar el certificado o la oblea de la VTV constituye una infracción de 100 Unidades Fijas. Además, si el vehículo nunca realizó la verificación o la tiene vencida, la sanción asciende a 400 Unidades Fijas, cuyo valor actual es de $949,99. En ese sentido, las multas pueden rondar entre los $95.000 y los $380.000.