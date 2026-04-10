La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió dar de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., tras cancelar los legajos de ambas compañías. La medida quedó oficializada mediante la disposición 1848/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La decisión constituye el cierre administrativo del proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma Group S.A.

En los considerandos, la ANMAT recordó que la medida se apoya en una serie de antecedentes regulatorios, inspecciones e irregularidades críticas detectadas en ambas firmas, además de elementos incorporados en el expediente judicial federal FLP 17371/2025. También señaló que las empresas no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones ni recurrieron la disposición 3158/2025.

Laboratorio HLB Pharma. Foto: NA

La disposición establece en su artículo 1° que se dan de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., “sin perjuicio de la inhibición de las actividades productivas” ya fijada en 2025. A la vez, en el artículo 2°, ordena reinscribir automáticamente a su vencimiento los certificados de ambas firmas, en cumplimiento de una manda judicial.

De esa manera, los certificados de los productos no fueron eliminados, sino preservados como activos vinculados a la causa penal en trámite. La ANMAT precisó además que la medida será comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos.

El texto oficial recuerda, además, que la inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo.

La prohibición de comercialización de todos sus productos se basó, entre otras cuestiones, en el hallazgo de que “al menos 18 pacientes resultaron afectados por la administración de Fentanilo HLB contaminado, todos ellos hospitalizados y de alta vulnerabilidad”. “El uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte”, remarcó ANMAT.

Procesaron con prisión preventiva a Ariel García Furfaro. Foto: NA

Muerte del enfermero: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 confirmó este miércoles que las tres ampollas cerradas de fentanilo encontradas en el departamento del enfermero fallecido, Eduardo Bentancourt, corresponden al laboratorio HLB Pharma S.A. del empresario Ariel García Furfaro, procesado en la causa por el opioide adulterado.

A través de un comunicado oficial difundido en el portal Fiscales, el fiscal Carlos Vasser indicó que las dosis pertenecen al certificado N.º 53.100, el cual ya no se puede elaborar más tras la prohibición de la ANMAT, al tiempo que presentaban fecha de vencimiento “en marzo de 2026”.

En este sentido, los investigadores constataron que dos de las ampollas forman parte del lote N°31.077 y la restante del N°31.074, motivo por el que se contactaron con la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, donde tramita el expediente por las 111 muertes derivadas del fentanilo contaminado, para determinar los orígenes.

El enfermero tenía 44 años. Foto: TN

“En cuanto a la ampolla de fentanilo hallada abierta y con restos de sustancia en su interior, pertenece al laboratorio Celtyc y no a HLB Pharma Group. El contenido de esa ampolla aún se encuentra bajo estudio pericial”, indicaron las autoridades tras el operativo realizado en el edificio de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400 del barrio porteño de Palermo.

La autopsia reveló que el enfermero de 44 años falleció como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.

La necropsia indicó que el cadáver tenía venopunción con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, y no se detectaron indicios de defensa.