Lluvia en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Más de 16 usuarios se encuentran sin luz, mientras que hay calles anegadas debido a las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este miércoles en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que complican la circulación en diferentes puntos.

La avenida Hipólito Yrigoyen en la localidad bonaerense de Avellaneda es una de las más perjudicadas por la lluvia, mientras que una situación similar ocurre en Dock Sud y en los barrios porteños de Belgrano y Palermo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Temporal en el AMBA Foto: x

A raíz del temporal, unos 2.576 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, mientras que hay 14.482 usuarios de Edesur que no tienen servicio eléctrico.

En diferentes zonas de Palermo, entre ellas, donde se encuentran el Hipódromo, el Planetario y los Bosques y ciertos tramos de las avenidas Del Libertador, el agua acumulada llegaba hasta la vereda.

Por su lado, la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda era una de las más complicadas para transitar debido a la cantidad de agua acumulada en los accesos y que provocaba serias demoras.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Temporal en CABA Foto: NA

Cómo continuará el clima durante la jornada del miércoles 15 de abril

El mal clima se instaló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, con varios días consecutivos de lluvias y tormentas que afectan la rutina diaria. Según el pronóstico extendido, la inestabilidad se mantendrá durante el inicio de la semana, aunque ya hay una fecha marcada para la mejora.

Según el pronóstico, las lluvias más intensas se concentrarán entre este miércoles y jueves, con probabilidades altas de tormentas durante gran parte de ambas jornadas. Incluso, el miércoles aparece como el día más complicado, con precipitaciones persistentes y momentos de fuerte intensidad.

Mapa de alertas para este miércoles. Foto: SMN

Para el jueves, si bien seguirán las lluvias, se espera que vayan perdiendo fuerza hacia la noche, marcando el inicio de una mejora gradual en las condiciones del tiempo.

El cambio llegará con el viernes 17, jornada en la que ya no se prevén precipitaciones y comenzará a notarse una estabilización del clima. A partir de ahí, el fin de semana se perfila con buenas condiciones, presencia de sol y temperaturas agradables.