La medida representa un alivio para quienes suelen viajar con compras o regalos, aunque no elimina por completo las restricciones. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Viajar en avión siempre implica ajustarse a normas estrictas, especialmente cuando se trata de transportar líquidos en el equipaje de mano. En ese contexto, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza introdujo una modificación que cambia una de las reglas más conocidas por los pasajeros: ahora se amplía el límite permitido para llevar bebidas alcohólicas en cabina.

La medida representa un alivio para quienes suelen viajar con compras o regalos, aunque no elimina por completo las restricciones. Por el contrario, establece nuevas condiciones que es clave conocer para evitar demoras o inconvenientes en los controles de seguridad.

Revisar los límites, embalar correctamente los líquidos y confirmar las condiciones del destino puede marcar la diferencia entre un viaje sin contratiempos y una sorpresa en el control de seguridad. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

La principal novedad es que los pasajeros podrán transportar bebidas alcohólicas en el equipaje de mano o carry on, siempre que se respeten ciertos requisitos.

La reglamentación establece que:

Se permite llevar hasta cinco litros en total por persona .

Cada botella no puede superar un litro de capacidad .

La graduación alcohólica no debe exceder el 70% de alcohol por volumen.

Además, las botellas deben estar correctamente embaladas para evitar roturas o derrames durante el viaje.

Otro punto importante es que el traslado de alcohol en cabina dependerá también de la ruta, la tarifa y el destino del vuelo. Es decir, aunque Ezeiza lo permita, la aerolínea o el país de destino pueden imponer limitaciones adicionales.

Los pasajeros podrán transportar bebidas alcohólicas en el equipaje de mano o carry on, siempre que se respeten ciertos requisitos. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Las restricciones que siguen vigentes

Pese a la flexibilización, hay normas que no cambian. Una de las principales es que las bebidas no pueden abrirse ni consumirse durante el vuelo, sin importar si viajan en cabina o en bodega.

Asimismo, el transporte de alcohol está permitido únicamente para mayores de 18 años, y siempre dentro de los límites establecidos.

Otro aspecto clave es que esta nueva disposición no aplica a todos los destinos. En particular, los vuelos hacia Estados Unidos mantienen las restricciones tradicionales: los líquidos que superen los límites habituales no pueden llevarse en cabina y deberán despacharse en el equipaje de bodega.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: NA.

Si bien la actualización en Ezeiza marca un avance, las reglas para transportar líquidos en avión siguen siendo variables según el país, el aeropuerto y la aerolínea. Esto significa que lo permitido en el punto de partida puede no estar autorizado en el destino o en escalas intermedias.

Por eso, los especialistas recomiendan verificar siempre las condiciones antes de viajar, tanto con la compañía aérea como con las autoridades del aeropuerto de llegada.