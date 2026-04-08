La histórica librería de Recoleta cierra sus puertas Foto: ig: aarslibreros

Todos los libros tienen un final, aunque sus páginas perduren en la memoria de los lectores. Lo mismo pasará con el destino de la reconocida librería AARS Libreros, del barrio de Recoleta, que luego de 40 años alimentando la imaginación de los vecinos, decidió cerrar sus puertas.

A modo de despedida, el local lanzó una liquidación total de todo su catálogo. Los ejemplares arrancan desde los $1.000 y se consiguen precios únicos.

Clásicos de las secciones de historia argentina, música, sociología y filosofía. Joyas de narrativa latinoamericana y artes. Aquellos que amen la literatura podrán encontrar en AARS Libreros una oferta para rellenar sus bibliotecas personales antes que el local baje la persiana para siempre.

La histórica librería de Recoleta cierra sus puertas Foto: ig: aarslibreros

Pese a haber sido un centro gravitacional del circuito cultural porteño por más de cuatro décadas, el camino de AARS Libreros llegó a su fin y representa una pérdida significativa para el legado literario del norte de Balvanera.

La oferta durará mientras dure el stock. La finalidad es vaciar las paredes del local antes del cierre definitivo, y que los ejemplares encuentren un nuevo refugio en los hogares de sus lectores. Esa es la razón por la cual los precios resultan tan seductores.

“Cerramos nuestras puertas después de 40 años. Cuatro décadas rodeadas de libros, de historias, de gente que entraba a curiosear y salía con un mundo nuevo bajo el brazo. Ahora liquidamos todo: historia argentina, música, sociología, filosofía…“, compartieron en el Instagram oficial del lugar.

Ana, la dueña del local, y su hija, Anita, se llevaron una gran sorpresa luego del anuncio del cierre hecho vía redes sociales: el local desbordó de gente.

Las propietarias del espacio literario Foto: ig: aarslibreros

La clausura de la librería golpeó a los vecinos del barrio, y entre despedidas y agradecimientos por los años de servicio cultural, no faltó quien lamente profundamente esta pérdida.

Los mensajes de apoyo y tristeza se sumaron rápidamente gracias a las redes sociales: “Lamento mucho que tengan que cerrar. Siempre fue una hermosa librería; qué pena que el contexto actual no valore lo suficiente lugares como el de ustedes”, dijo un usuario.

Otro agregó: “Pongo un corazón solo para que se sientan apoyadas... pero estas noticias no me gustan nada. Cuando una librería cierra, el mundo es un poco peor, más ignorante y menos mágico”.

Otra librería cerrada

La histórica librería de Recoleta cierra sus puertas Foto: ig: aarslibreros

La situación en la industria literaria atraviesa momentos de consternación. Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, describió con datos rotundos y declaraciones fulminantes el estado actual.

“En las editoriales, la caída de ventas supera el 30%. En librerías hubo una fuerte caída desde agosto que repuntó en enero y ahora volvió a caer: ronda el 20%. Viene de un piso muy bajo, pero igual no es tan fuerte como en las editoriales por el ingreso de material importado, diferente, más nuevo y a un precio más acomodado. Eso hizo que seguramente a las distribuidoras les haya ido un poquito mejor; les sirvió a las librerías, pero no a las editoriales", aseguró.

“Si la gente tiene dificultades para comprar comida, para pagar el alquiler o para poder pagar los servicios, la luz, el gas, difícilmente pueda comprar un libro. La gente tiene otras prioridades". Sentenció.

En Balvanera, es la segunda librería reconocida que cierra en los últimos años: Fray Mocho también liquidó sus libros a fines de 2024 y muchos vecinos siguen evocando su presencia con apesumbramiento