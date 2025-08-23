Fin de semana con restricciones: qué calles estarán cortadas por la Media Maratón de Buenos Aires

Miles de corredores participarán este domingo 24 de agosto en la Media Maratón de Buenos Aires, lo que generará cortes y restricciones de tránsito en barrios como Palermo, Recoleta y Microcentro. Conocé el mapa de calles cerradas y los horarios de los cortes para planificar tu fin de semana.

Qué calles estarán cortadas por la Media Maratón de Buenos Aires.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para recibir a miles de corredores que participarán de la clásica Media Maratón, que se llevará a cabo el domingo 24 de agosto. Debido a la magnitud del evento, varias calles y avenidas estarán cortadas durante el fin de semana, por lo que es importante conocer las restricciones de circulación.

Aunque la maratón se disputa el domingo, los cortes y limitaciones en la circulación comenzarán desde el sábado 23 en las zonas aledañas al recorrido. Los barrios afectados serán Monserrat, Microcentro, Retiro, Recoleta y Palermo.

Media Maratón de Buenos Aires: las afectaciones al tránsito de este domingo 24 de agosto. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Calles y avenidas con restricciones

Cierre total:

Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio Argentino Noble, el sábado 23 de agosto, de 14:00 a 16:00 horas.

Salidas de Avenida Dorrego y Avenida Sarmiento desde la autopista Illia, sentido centro, el domingo entre las 5:00 y las 12:00 horas.

Cortes totales momentáneos y sucesivos

Se producirán el domingo entre las 8:00 y las 12:00 horas en: Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida del Libertador, Carlos Pellegrini, Avenida Corrientes, Avenida Leandro N. Alem Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Avenida Rivadavia, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, Bernardo de Irigoyen, Avenida Belgrano, Avenida Presidente Julio A. Roca, Avenida Hipólito Yrigoyen, Avenida Paseo Colón Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Avenida Independencia, Avenida 9 de Julio (sentido norte, sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Arroyo, Carlos Pellegrini y Avenida Sarmiento, además de las arterias transversales al paso de los corredores.

Recorrido de la Media Maratón

El evento comenzará y finalizará en Dorrego y Figueroa Alcorta, avanzando por Avenida Figueroa Alcorta, 9 de Julio y Avenida Independencia, pasando luego por el centro de la ciudad y culminando en Paseo Colón y Avenida Libertador, finalizando en los bosques de Palermo.

Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Datos clave de la Media Maratón de Buenos Aires