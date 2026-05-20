Conseguí gratis el álbum del Mundial 2026 y los paquetes de figuritas en CABA:

Conseguí gratis el álbum del Mundial 2026 y los paquetes de figuritas en CABA. Foto: Panini

El furor por el álbum de figuritas del Mundial 2026 no deja de crecer en la Ciudad de Buenos Aires y ya se convirtió en uno de los fenómenos más convocantes entre chicos, adolescentes y adultos, quienes están “desesperados” por conseguir el anhelado álbum de Panini.

Luego de las exitosas jornadas realizadas en Abasto, Galerías Pacífico y recientemente en Unicenter Shopping, la propuesta impulsada por Panini junto a la agencia de marketing deportivo Fancity sumará nuevas fechas con actividades gratuitas, premios y miles de fanáticos buscando completar su colección.

Álbum del Mundial 2026: dónde será el próximo evento gratuito en Buenos Aires

La experiencia, pensada para toda la familia, combina juegos interactivos y desafíos futboleros con el gran objetivo de conseguir el álbum oficial del Mundial. Entre las principales atracciones, los asistentes pueden participar de competencias de penales, dinámicas recreativas y una gran ruleta de premios que entrega desde paquetes de figuritas hasta ejemplares gratuitos del álbum que ya genera largas filas en distintos puntos del país.

La experiencia combina desafíos futboleros y juegos con el gran objetivo de conseguir el álbum oficial del Mundial. Foto: minutouno

De acuerdo con el cronograma oficial de la promoción, el próximo destino será el shopping Alto Palermo, donde las actividades se desarrollarán este viernes 22 y sábado 23 de mayo entre las 14:00 y 20:00 horas. Bajo el lema de que “todos se llevan premio”, la iniciativa promete repetir el éxito de convocatorias anteriores y seguir alimentando la pasión futbolera a poco más de un año de la Copa del Mundo 2026.

Figuritas del Mundial 2026: premios, juegos y la búsqueda de la figurita de Messi

Además de los juegos y premios, el evento se transformó en un enorme punto de encuentro para coleccionistas e hinchas que aprovechan la ocasión para intercambiar figuritas repetidas y acercarse un poco más al objetivo de completar el álbum. Entre las más buscadas aparece, una vez más, la figurita de Lionel Messi, considerada la verdadera joya de la colección y uno de los premios más deseados por los fanáticos.

Figuri App: cómo funciona la aplicación que ayuda a completar el álbum del Mundial 2026

Uno de los diferenciales de Figuri App es la incorporación de inteligencia artificial para facilitar la carga de figuritas. Los usuarios pueden optar por un modo manual o usar la cámara del celular para fotografiar el dorso de las estampas.

La aplicación con IA para conseguir e intercambiar las figuritas más difíciles del álbum del Mundial 2026. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

“La app detecta automáticamente cuáles tenés y las carga en el álbum”, detalló su creador. Este sistema agiliza el proceso y evita errores, algo clave cuando se manejan cientos de figuritas.

Pero la tecnología no termina ahí: la app también permite organizar encuentros físicos de intercambio. A través de un código QR, dos usuarios pueden escanearse mutuamente y saber en segundos qué figuritas les conviene intercambiar.

Seguridad, futuro y comunidad: las claves del crecimiento de Figuri App

En una plataforma donde participan niños, familias y coleccionistas, la seguridad es central. Por eso, Figuri App incorpora verificación de identidad a través de empresas especializadas, además de un sistema de reputación basado en calificaciones y comentarios.

“Así podés saber con quién estás tratando antes de intercambiar”, explicó el desarrollador, quien también destacó la posibilidad de bloquear o reportar usuarios.

Figuri App, la aplicación con inteligencia artificial creada para completar el álbum del Mundial 2026. Foto: App Store

En cuanto al modelo de negocio, Berruti fue directo: “Por ahora absolutamente nada, es todo por la anécdota”. Sin embargo, no descarta sumar funciones premium en el futuro, aunque con una condición clara: no limitar el acceso a la herramienta.

Con álbumes que van desde clásicos como Dragon Ball Z o Frutillitas hasta ediciones de Cromi, la app apela tanto a la fiebre mundialista como a la nostalgia. Disponible actualmente en iOS y con lanzamiento próximo en Android, Figuri App ya conecta usuarios en Argentina y el exterior.