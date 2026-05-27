Preocupación por la suba de virus respiratorios en Argentina:

Preocupa la crecida del virus de influenza

Preocupa la circulación de virus respiratorios en toda la Argentina, impulsada casi exclusivamente por la influenza A(H3N2), enfermedad en la que se observó también un aumento en la positividad, pasando de un 33,3% en la semana epidemiológica (SE) 18 a un 42,2% en la 19.

Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en el cual se señaló además que, en lo que refiere a la caracterización genómica, la ANLIS Malbrán detectó 11 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) entre las muestras enviadas de los casos confirmados en semanas anteriores.

Análisis de influenza en el Instituto Malbran. Foto: X

De esta manera, ya son 194 los casos detectados correspondientes a este subclado, de los cuales 161 corresponden al año en curso y representan el 92% de los casos de H3N2 secuenciados y, si bien se mantiene la amplia distribución geográfica en 23 jurisdicciones, se observa una mayor concentración en las regiones del Noroeste (NOA) y Centro.

Entre las recomendaciones para prevenir la circulación de los virus respiratorios se encuentra la vacunación, especialmente, en los grupos de riesgo, mientras que también, ante la presencia de fiebre o síntomas gripales, se debe acudir temprano al médico para evitar que el cuadro se agrave.

Brote de influenza en todo el país: cómo evitar el contagio

Ante la crecida de casos de influenza en todo el país, el Ministerio de Salud recomienda mantener hábitos simples pero efectivos para reducir el riesgo de contagio. Entre las principales medidas se destacan:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Utilizar alcohol en gel cuando no sea posible higienizarse.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo.

Ventilar los ambientes cerrados todos los días.

Evitar compartir vasos, cubiertos y objetos personales.

Limpiar superficies de uso frecuente.

Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios.

Vacunación contra la gripe Foto: Freepik

En este mismo sentido, las autoridades sanitarias aconsejan que quienes tengan síntomas compatibles con gripe eviten asistir al trabajo, a la escuela o a reuniones sociales para disminuir la transmisión del virus.

Cómo se transmite el virus

Según un informe del Ministerio de Salud, el virus de la gripe se transmite de una persona a otra, fundamentalmente por gotitas provenientes de la vía respiratoria de una persona enferma, a través de la tos, estornudos o simplemente cuando habla, y las personas con gripe pueden presentar síntomas como fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular y dificultad para respirar.

Para prevenir esta dolencia está la vacuna antigripal, debido a que reduce las complicaciones graves, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza, especialmente en los grupos de riesgo. La misma debe ser aplicada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus.