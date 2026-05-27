Micros de larga distancia, viajes. Foto: IA/Canal 26

Las personas con discapacidad, pacientes oncológicos y personas trasplantadas mantendrán su beneficio de viajar sin costo en micros de larga distancia a pesar de que el Gobierno eliminó las compensaciones que recibían las empresas de larga distancia por ellos. La empresa que quedará a cargo del subsidio es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por lo que los privados deberán seguir entregando los pasajes gratuitos a pesar de no recibir el 100% de la compensación económica necesaria.

Micros de larga distancia. Foto: NA

¿Quiénes pueden acceder a los pasajes gratuitos en micros de larga distancia?

Los pasajes gratuitos en micros de larga distancia alcanzan a:

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Personas trasplantadas o en lista de espera con credencial del INCUCAI.

Pacientes oncológicos alcanzados por la legislación vigente.

¿Cómo sacar gratis un pasaje de larga distancia por discapacidad de manera online?

La forma más rápida y sencilla de realizar la reserva de un pasaje gratuito de larga distancia por discapacidad es a través del Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT:

Ingresar al sistema de solicitud de pasajes de la CNRT. Completar los datos personales requeridos. Seleccionar origen, destino y fecha de viaje. Confirmar la solicitud.

Micros de larga distancia. Foto: NA

Cuando se haya realizado la reserva, la empresa de transporte emite el pasaje y lo debe enviar hasta 48 horas antes de la salida del servicio. En el caso que el solicitante disponga de un certificado de discapacidad distinto al CUD, debe estar previamente registrado como usuario del sistema.

¿Cómo sacar el pasaje de micro de larga distancia gratuito por discapacidad de manera presencial?

Presentar en la boletería de la empresa de transporte el DNI vigente y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la documentación correspondiente a 48 horas antes del viaje. El representante legal del sujeto solicitante puede realizar el trámite, y aquellas personas que poseen una credencial del INCUCAI pueden realizar la gestión el mismo día de la salida del servicio, según la disponibilidad.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA Canal 26

¿Cuáles fueron los cambios en el sistema de pasajes de micros de larga distancia gratuitos con la decisión del gobierno?

El Estado dejó de cubrir parte del sistema de compensaciones económicas que recibían las empresas por otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes oncológicos y personas trasplantadas.

En este sentido, la Secretaría de Transporte afirmó que la gratuidad para ellos continúa vigente y las compañías siguen estando obligadas a entregar los boletos sin cargo tal como establece la legislación actual.