Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima Actual

Hoy en Buenos Aires, el clima tendrá un comienzo con un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 5.6°C. No se esperan precipitaciones, lo que hace que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. No olvides llevar una campera ligera para protegerte del frío matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, pero con temperaturas más agradables que alcanzarán un máximo de 15.7°C. El viento soplará con una velocidad media que llegará a los 10 km/h, acompañado de una humedad máxima de 92%. A pesar de las condiciones algo nubladas, la visibilidad se mantendrá buena, lo que asegura un día ideal para salir. La falta de precipitaciones hace que no haya necesidad de preocuparse por la lluvia.