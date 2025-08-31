ANSES 2025: cómo cobrar el 20% retenido de la AUH antes de fin de año

Con un trámite clave, realizable a través de Mi ANSES, las familias pueden recuperar el 20% retenido del año anterior y acceder a otros beneficios como la Ayuda Escolar Anual y la Tarjeta Alimentar, fundamentales para la economía familiar.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

Todas las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen la oportunidad de recuperar un 20% retenido durante 2025, siempre que presenten la Libreta AUH, un trámite que acredita que los niños cumplieron con sus controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

El procedimiento es digital y sencillo, a través de la plataforma Mi ANSES o la aplicación oficial, lo que permite agilizar la gestión y que los hogares puedan acceder al dinero retenido en el año anterior. Para quienes no puedan realizarlo online, existe la alternativa de presentarse sin turno en cualquier oficina de ANSES o mediante operativos móviles en distintos puntos del país.

Trámites ANSES. Foto: ANSES

Qué es la Libreta AUH y por qué es importante

La Libreta AUH es un formulario anual que certifica la asistencia escolar y el cumplimiento del calendario de vacunación y controles médicos. Presentarla es obligatorio: además de habilitar el cobro del 20% acumulado del período anterior, permite acceder a la Ayuda Escolar Anual, un complemento destinado a familias con hijos en edad escolar.

El trámite digital se realiza ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, se verifica la información de los hijos, se genera la Libreta si falta algún dato y se envía al correo electrónico.

Posteriormente, el formulario debe completarse en la escuela o centro de salud, fotografiarse y subirse a la plataforma. El proceso concluye cuando se recibe la confirmación por correo electrónico. La fecha límite para realizar este trámite es el 31 de diciembre de 2025.

Formulario de Libreta AUH. Foto: X @ansesgob.

Montos actualizados de la AUH y beneficios adicionales

En septiembre de 2025, el haber de la AUH con aumento del 1,9% alcanza $115.087, aunque el monto efectivo que se cobra tras la retención del 20% es $92.070. Para la AUH por discapacidad, el haber pasará de $367.757 a $374.744.

Además del reintegro del 20%, los beneficiarios pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual y a la Tarjeta Alimentar, con montos según la cantidad de hijos:

$52.250 para una familia con 1 hijo.

$81.936 para 2 hijos.

$108.062 para 3 o más hijos.

Anses; AUH. Foto: Archivo.

Estos beneficios refuerzan el ingreso familiar y permiten garantizar el acceso a la educación y a una alimentación básica adecuada, cumpliendo con el objetivo social de la AUH de acompañar a los hogares con hijos en edad escolar.

Los especialistas de ANSES recuerdan que la Libreta AUH debe presentarse antes del 31 de diciembre y recomiendan realizar la gestión de manera anticipada para evitar retrasos en el cobro del 20% acumulado y de los beneficios complementarios.