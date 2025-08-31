Tormenta de Santa Rosa: inundaciones, evacuados y granizo en varias regiones del país mientras continúa el alerta meteorológica

Las fuertes lluvias provocaron anegamientos en distintas zonas. Defensa Civil trabaja en los lugares más afectados.

Se esperan tormentas durante toda la jornada en Buenos Aires y varias provincias. Foto: NA.

La tormenta de Santa Rosa comenzó a sentirse con fuerza en varias regiones del país, provocando inundaciones, caída de granizo y ráfagas de viento que afectaron tanto zonas urbanas como rurales. Las provincias más golpeadas hasta el momento son Buenos Aires, Mendoza y Catamarca, aunque se mantienen alertas en San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán.

En Buenos Aires, especialmente en el norte de la provincia, se reportan áreas inundadas con precipitaciones acumuladas que superan los 100 mm. En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada se presenta con lluvias intermitentes, que se prevé mejorarán hacia el lunes por la mañana.

Mendoza sufrió uno de los impactos más fuertes del temporal. Más de 100 personas fueron evacuadas, mientras que Defensa Civil asistió a los afectados por la caída de árboles, granizo y ráfagas de viento en distintas localidades.

En Catamarca, el granizo también causó daños importantes, sumándose a otras provincias del centro y norte del país que reportaron consecuencias similares. Durante las primeras horas de la mañana, la zona noroeste de Buenos Aires registró ráfagas entre 50 y 70 km/h, afectando especialmente a la localidad de Carlos Casares, donde se produjeron anegamientos en rutas y áreas urbanas.

“Hace años que venimos con esto, lo que es ganadería y cosecha está todo embolsado esperando a que baje el agua. Tenemos el canal mercante pero no alcanza para el resto del partido y hoy nos encontramos con este problema”, explicó Juan Carlos, productor rural de la localidad, reflejando la preocupación de los vecinos ante la recurrencia de las inundaciones.

Se esperan tormentas durante toda la jornada en Buenos Aires y varias provincias. Foto: NA

Por otro lado, las autoridades meteorológicas mantienen alertas por lluvias intensas y tormentas en varias provincias, recomendando extremar las precauciones en rutas y zonas rurales hasta que el temporal cese.

Cómo seguirá el clima el resto de la semana, según el SMN

El lunes, las alertas se trasladarán hacia el este, afectando nuevamente al AMBA, Entre Ríos, Corrientes, gran parte de Santa Fe y el sur de Chaco. En tanto, el sur bonaerense continuará bajo advertencia por lluvias.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En cuanto a las temperaturas, no se prevén variaciones significativas: mínimas de 14 grados y máximas cercanas a 19, con niveles de humedad superiores al 80%.

Para el resto de la semana, se anticipa un leve descenso de la temperatura, sobre todo hacia el fin de semana.