Alerta meteorológica por la tormenta de Santa Rosa: cómo seguirá el clima el resto de la semana, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional activó alertas en nueve provincias por la llegada de la tormenta de Santa Rosa, con lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. Se esperan acumulados superiores a 100 milímetros y se recomienda extremar precauciones en las zonas más afectadas.

La tormenta de Santa Rosa. Foto: NA.

Al menos nueve provincias del país se encuentran bajo alerta meteorológica debido a la llegada de la tormenta de Santa Rosa, que traerá lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica de variada intensidad.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el fenómeno se intensifique este domingo 31 de agosto, especialmente en la región central de la Argentina, con acumulados de agua que podrían superar los 100 milímetros en pocas horas.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo prevé que las precipitaciones más intensas comiencen hacia el mediodía, con posibilidad de chaparrones aislados desde horas tempranas. Se espera una caída de agua abundante, acompañada de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Si bien la intensidad disminuiría por la tarde, el fenómeno persistirá hasta la noche.

El meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored Argentina, explicó que “el domingo será la jornada de mayor impacto, con lluvias persistentes y tormentas aisladas en gran parte del país”. Según estimaciones, los acumulados podrían superar los 100 milímetros en pocas horas, con ráfagas de viento superiores a 50 km/h en sectores del interior.

Las zonas más comprometidas son el norte bonaerense, el sur de Santa Fe, el norte de La Pampa, el sur y noreste de Córdoba y el centro de San Luis, donde rigen alertas naranjas. Estos fenómenos, de acuerdo con el SMN, representan un riesgo para la población.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

En un nivel menor de severidad, bajo alerta amarilla, se encuentran el este de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, el norte de Santa Fe, el norte cordobés, Santiago del Estero y parte de Mendoza. Allí también se prevén tormentas, aunque con menor intensidad.

El SMN advirtió a la población tomar recaudos:

Permanecer en lugares cerrados durante los episodios más intensos.

Evitar circular por calles anegadas.

No estacionar vehículos cerca de árboles o postes que pudieran ser derribados por los vientos.

Cómo seguirá el clima el resto de la semana, según el SMN

El lunes, las alertas se trasladarán hacia el este, afectando nuevamente al AMBA, Entre Ríos, Corrientes, gran parte de Santa Fe y el sur de Chaco. En tanto, el sur bonaerense continuará bajo advertencia por lluvias.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En cuanto a las temperaturas, no se prevén variaciones significativas: mínimas de 14 grados y máximas cercanas a 19, con niveles de humedad superiores al 80%.