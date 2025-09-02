Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Clima Actual

Clima en la mañana

Hoy en Río Negro, el clima por la mañana se presentará mayormente soleado, con temperaturas mínimas alrededor de los 6.8°C. Es posible que las condiciones se sientan más frescas debido a la brisa, con vientos alcanzando hasta 22 km/h. No se espera precipitación, por lo que los residentes pueden disfrutar de una mañana mayormente seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 17.1°C, manteniéndose parcialmente nublado. Los vientos continuarán soplando, aunque de manera ligera, proporcionando una sensación agradable durante todo el día. Ya para la noche, las condiciones permanecerán igual, con el cielo mayormente despejado, dando lugar a una noche fresca y tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de septiembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:33, mientras que se pondrá a las 17:51. Estas horas brindan la oportunidad perfecta para disfrutar de un hermoso amanecer y atardecer en Río Negro.