Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Clima actual

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 8.6°C. Se espera que el clima mantenga esta tendencia durante la mañana, con condiciones versátiles. Para más detalles sobre el clima de hoy, por favor consulta aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, el clima continuará con algo de nubosidad intermitente, mientras que las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 16°C. Los vientos serán moderados con ráfagas que promedian los 8 km/h. En la noche, se prevé que las temperaturas desciendan, mientras que el cielo se mantendrá con algunas nubes dispersas. Se recomienda a los ciudadanos tener presente estos cambios a lo largo del día.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone indican estas observaciones astronómicas para este miércoles 3 de septiembre de 2025. El amanecer se producirá a las 07:57 y el atardecer a las 17:50, lo que permite un buen margen para aprovechar la luz del día.