El supermercado furor de los 80 regresó a Buenos Aires:

Supermercado Supercoop. Foto: X

El supermercado Supercoop, popular en los años ’80 en la Argentina, regresó a la ciudad de Buenos Aires después de casi tres décadas con dos sucursales y la promesa de más aperturas.

Qué es Supercoop y por qué marcó la década de los 80

Supercoop es una histórica marca, antes ligada a la cooperativa El Hogar Obrero, que se relanza con un formato de autoservicio de proximidad centrado en compras cotidianas.

Los locales pertenecen a la tradicional cooperativa y la operación comercial la conduce la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que ya gestiona 152 sucursales en unas 75 ciudades.

Supermercado Supercoop. Foto: Redes sociales

Ese respaldo permite reutilizar inmuebles históricos y reducir costos de alquiler en barrios con valores comerciales altos, una ventaja clave en la estrategia de entrada al mercado porteño.

Cómo es la nueva versión de Supercoop

El renovado Supercoop abrió dos puntos en la Ciudad de Buenos Aires, en barrios populosos con tradición de compra de cercanía.

El primero en abrir fue la sucursal de San Telmo, sobre avenida Independencia, que abrió sus puertas en diciembre de 2024. Luego fue el turno de Caballito, en el cruce de las avenidas La Plata y Juan Bautista Alberdi.

Supermercado Supercoop. Foto: Redes sociales

Además, Supercoop tiene previsto dos nuevas aperturas:

En Balvanera (Perón al 2000)

En Saavedra (Manzanares al 3900)

El formato elegido prioriza el autoservicio de cercanía: cada tienda tiene alrededor de 300 metros cuadrados y apunta a compras de reposición semanales o diarias.

Lista de precios en Supercoop: qué ofertas y promociones tiene

La oferta comercial combina marcas propias, frescos y promociones quincenales como “Gran Barata”, “Ahorrón” y “Canasta”.

Supermercado Supercoop. Foto: Redes sociales

Entre precios relevados figuran yerba Playadito 1 kg a $3.690, fideos Matarazzo 500 g a $1.350, leche Cooperativa a $1.050 y carne o fiambres con referencias accesibles; también hay 3x2 en algunas líneas de lácteos.

Generación de empleo: cuántos puestos de trabajo crearán con estas nuevas sucursales

Cada local varía en la inversión a realizar pero se estima que cada inmueble necesita entre 1 y 2 millones de dólares para su apertura.

Supermercado Supercoop. Foto: Redes sociales

Sin embargo, los números podrían crecer si se requieren obras profundas, como sucede en Balvanera, lo que demora su inauguración.

A la hora de la generación de puestos de trabajo, cada sucursal necesita entre 20 y 25 empleados, con picos de hasta 30; con cuatro locales el proyecto generaría entre 80 y 100 puestos directos.