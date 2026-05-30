Multas de tránsito en CABA Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En junio de 2026, la infracción vial más costosa de la Ciudad de Buenos Aires no está vinculada al estacionamiento ni al uso del celular, sino al exceso extremo de velocidad. Quienes circulen a más de 140 km/h en territorio porteño se exponen a una sanción que va de 400 a 4.000 Unidades Fijas (UF) y, con el valor vigente de la UF en $949,99, eso se traduce en multas que arrancan en $379.996 y pueden trepar hasta $3.799.960.

Qué conductores pueden recibir una multa de hasta $3.799.960 en CABA

La penalidad más alta del esquema porteño alcanza a los conductores que sean detectados circulando a más de 140 kilómetros por hora en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una de las faltas más severas dentro del régimen vigente, con un rango de sanción equivalente a 400 a 4.000 UF, lo que explica por qué el monto final puede acercarse a los $3,8 millones.

Controles de tránsito; multas. Foto: argentina.gob.ar

Este valor no surge de manera arbitraria. En CABA, las multas se calculan en Unidades Fijas, un sistema previsto por la Ley 451, cuyo valor se actualiza según el precio de medio litro de nafta de mayor octanaje. Para el período comprendido entre el 3 de marzo y el 2 de septiembre de 2026, el valor oficial informado para cada UF es de $949,99.

Por qué el exceso de velocidad es la infracción más cara

Que manejar a más de 140 km/h sea la multa más alta no es casualidad. La Ciudad apunta a endurecer el castigo sobre las conductas que representan mayor riesgo para la seguridad vial, especialmente aquellas que incrementan la posibilidad de siniestros graves o fatales. Entre esas conductas, la velocidad extrema aparece al tope de la lista.

Control de tránsito; multas. Foto: Gobierno de la Ciudad

El enfoque oficial forma parte de una política más amplia de reducción de la siniestralidad vial. El Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad trabaja sobre metas concretas para bajar las víctimas fatales en el tránsito, y el sistema de fiscalización combina controles, scoring y sanciones económicas cada vez más elevadas para las faltas de mayor gravedad.

Cuáles son las multas de tránsito más comunes en CABA en junio de 2026

Además del exceso extremo de velocidad, el cuadro de multas de junio de 2026 incluye otras infracciones frecuentes que también pueden tener un fuerte impacto en el bolsillo de los automovilistas. Entre las más relevantes figuran:

Circular a más de 140 km/h: desde $379.996 hasta $3.799.960 .

Pasar un semáforo en rojo: desde $284.997 hasta $1.424.985 .

Estacionar en rampas o espacios reservados para personas con discapacidad: $284.997 .

Usar el celular para enviar mensajes mientras se maneja: $189.998 .

Permitir que un menor conduzca el vehículo: $189.998 .

Manejar sin cinturón de seguridad: $94.999 .

No respetar la velocidad mínima obligatoria: $66.499,30 .

Conducir sin licencia habilitante: $47.499,50.

Cómo impactan las infracciones en la licencia de conducir

El costo económico es solo una parte del problema. En la Ciudad también rige el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, que asigna 20 puntos iniciales a cada conductor con licencia emitida por el GCBA y descuenta puntaje según las faltas cometidas. Por eso, una infracción grave puede tener consecuencias que van más allá de la multa.

En otras palabras, no se trata solo de pagar una suma elevada. Acumular infracciones también puede complicar trámites, generar pérdidas de puntaje y obligar al conductor a iniciar gestiones administrativas para regularizar su situación.

Cómo consultar si tenés multas en CABA

Quienes quieran saber si registran infracciones pueden hacerlo de forma online en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad. La consulta se puede realizar por patente o por documento, y el sistema también permite ver el estado del scoring asociado a la licencia.

Además, la Ciudad ofrece alternativas para resolver multas mediante Boti, a través de la web o en forma presencial con turno previo. En caso de que el conductor necesite hacer un descargo o avanzar con una gestión específica, puede optar por la modalidad digital o acercarse a una sede comunal.

Qué tener en cuenta antes de pagar o reclamar una infracción

El Gobierno porteño aclara que la consulta online no reemplaza el certificado de libre deuda, aunque sí permite conocer si hay multas pendientes, el monto asociado y el estado del vehículo o del conductor dentro del sistema. Para asesoramiento formal, pago o resolución de actas, existen canales específicos y turnos presenciales.

También hay que considerar que, cuando una persona decide avanzar con un descargo ante un controlador, puede perder el beneficio del pago voluntario si corresponde. Por eso, antes de definir cómo continuar, conviene revisar bien el tipo de acta, el plazo y la situación particular del expediente.

En junio de 2026, manejar a más de 140 km/h en CABA puede costar hasta $3.799.960, una cifra que convierte a esta falta en la más cara del esquema vigente en la Ciudad. La combinación entre multas elevadas, control de infracciones y descuento de puntos muestra que la política oficial apunta a desalentar especialmente las conductas de mayor riesgo.

Por eso, revisar la velocidad, respetar la señalización y consultar regularmente el estado de las infracciones dejó de ser una formalidad. Hoy también es una manera concreta de evitar un golpe económico muy fuerte y futuras complicaciones administrativas.