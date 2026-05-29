Credencial digital PAMI Foto: PAMI

Miles de afiliados de PAMI todavía tienen dudas sobre cómo obtener una credencial válida para usar en farmacias, consultorios y distintos prestadores de salud. La buena noticia es que hoy existen varias alternativas habilitadas para identificarse correctamente, incluso si la persona no cuenta con la tarjeta plástica tradicional o necesita una opción rápida para resolver el trámite desde su casa. Según la información oficial del organismo, la credencial digital y la credencial provisoria con código QR mantienen validez para acceder a prestaciones y realizar gestiones habituales.

En este contexto, una de las opciones más prácticas es descargar e imprimir la credencial provisoria con QR. Este formato puede obtenerse online en pocos pasos y luego presentarse en papel, sin necesidad de esperar un envío físico. PAMI detalla que esta credencial puede utilizarse para retirar medicamentos, validar turnos, hacer trámites y acceder a la atención médica, del mismo modo que otros formatos vigentes. Además, el instituto recordó que la tarjeta plástica ya no se distribuye, aunque sigue siendo válida para quienes todavía la conservan.

Qué datos se necesitan para descargar la credencial de PAMI

Para generar la credencial provisoria desde la web oficial, el afiliado debe completar una validación de identidad. Entre los datos solicitados figuran el número de afiliación, el sexo informado en el Registro Civil, el número de DNI y el número de trámite del documento, que consta de 11 dígitos. PAMI explicó que esta actualización busca reforzar la protección de la información personal y clínica de cada afiliado, además de mejorar la seguridad del sistema.

Mi PAMI Foto: PAMI

El procedimiento fue pensado para que pueda realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ya sea un celular, una tablet o una computadora. Una vez completados los datos, el sistema permite descargar la credencial para guardarla, tenerla en el teléfono o imprimirla en papel. Esa posibilidad resulta especialmente útil para personas mayores que prefieren llevar encima una versión física para evitar inconvenientes al momento de una consulta o al retirar remedios en la farmacia.

Paso a paso: cómo imprimir la credencial

El proceso es simple. Primero hay que ingresar al apartado oficial de credenciales de PAMI. Luego, completar los datos requeridos por el sistema y validar la identidad del titular. Cuando el trámite concluye, la credencial provisoria con QR queda lista para descargar. A partir de ese momento, puede imprimirse y utilizarse en cualquier prestador adherido. De acuerdo con la web oficial del organismo, este formato no tiene vencimiento, por lo que una vez obtenido puede usarse sin necesidad de renovaciones periódicas.

Este punto es clave: muchas personas creen que, al no tener la tarjeta plástica nueva, se quedan sin acceso a los servicios. Sin embargo, PAMI aclara que la credencial digital no es el único camino y que ningún profesional debería negar prestaciones por no tener instalada la app. El afiliado puede presentar cualquiera de las credenciales vigentes: la plástica, la digital desde Mi PAMI, la provisoria con QR o la provisoria ticket emitida en terminales de autogestión.

Qué credenciales siguen vigentes y cuáles ya no sirven

Actualmente, PAMI reconoce como válidas cuatro modalidades: la credencial plástica tradicional, la credencial digital disponible en la app Mi PAMI, la credencial provisoria con código QR y la credencial provisoria ticket. En cambio, el organismo informó que ya no tienen validez la credencial provisoria sin QR y el modelo anterior de credencial. Por eso, quienes todavía cuenten con una versión vieja deberían actualizar su documentación para evitar demoras o rechazos al momento de hacer trámites o recibir atención.

Qué hacer si no se puede completar el trámite online

No todos los afiliados cuentan con el número de trámite del DNI o con facilidad para hacer gestiones digitales. En esos casos, PAMI contempla una alternativa presencial: la credencial provisoria ticket, que puede generarse e imprimirse en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y UGL. Esa opción también es válida para acreditar identidad y utilizar prestaciones, por lo que funciona como respaldo para quienes no pueden descargar la versión web.

Mi PAMI Foto: PAMI

En definitiva, el sistema actual de PAMI apunta a ofrecer más de una vía para que jubilados y pensionados accedan a su credencial sin quedar excluidos por cuestiones tecnológicas. Ya sea desde la web, desde la app o mediante una terminal de autogestión, hoy existen alternativas concretas para contar con una credencial vigente y seguir usando los servicios médicos, farmacéuticos y administrativos con normalidad. Para evitar problemas, lo más recomendable es verificar cuál de los formatos tiene cada afiliado y, si hace falta, descargar una nueva versión con QR cuanto antes.