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El Tren Sarmiento que conecta con Estación Once es uno de los más frecuentados y está a punto de percibir un gran cambio. Los trenes de la Línea Sarmiento dejarán de llegar a esta concurrida terminal durante los próximos seis meses y la reemplazará como cabecera provisoria la Estación Caballito.

Los motivos principales de este cambio son la renovación de infraestructura que cambiará la rutina diaria de miles de argentinos, sus tiempos de viaje y el bolsillo para aquellos que se mueven entre el oeste del Conurbano y el centro porteño.

Estación Once

Entre los principales cambios se encuentra la pérdida temporal del acceso directo al Subte A y los transbordos de Balvanera por la licitación lanzada por Trenes Argentinos Infraestructura para modernizar el tramo que une Once con Caballito.

Por qué el Tren Sarmiento dejará de funcionar en la estación Once

La razón por la cual el Tren Sarmiento dejará de funcionar en la estación Once es la renovación de 7 kilómetros de vía y la construcción de tres puentes de refuerzo sobre un túnel peatonal que unía la calle Ecuador y que fue clausurado hace varios años.

De esta manera lo dispone la licitación pública 12/2026 de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, la cual fija que el 20 de julio se realizará la apertura de sobres con las propuestas presentadas por los oferentes.

Estación Once Foto: -

Cuándo empiezan los cambios en el servicio de la línea Sarmiento

Una vez que se abran los sobres de la licitación el 20 de julio de 2026 se conocerán las empresas adjudicadas. A partir de allí se abrirá un plazo oficial de medio año para conocer el cronograma definitivo del momento en que las máquinas empiecen a trabajar.

Aunque aún no se sabe cuándo comienzan las obras, una vez que inicien durarán seis meses con posibilidad de extenderse.

Cuánto durarán las obras que interrumpen el trayecto a Once en 2026

La duración exacta de las obras es aún desconocida ya que desde la licitación puede pasar hasta un año o más para que comiencen las obras, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Aquellos usuarios habituales del servicio deberán adecuarse a la idea de que Caballito pasará a ser cabecera por lo que incrementará el tiempo de viaje y el costo para llegar a la terminal.

Además, hace casi un año sufren los usuarios de la Línea Sarmiento por el recorte de los servicios nocturnos de madrugada y de última hora por emprendimientos técnicos anunciados de semana a semana. La última restricción será para el próximo martes y viernes e implica que el último tren a Moreno sale de Once a las 21:13 horas por lo que los 10 trenes siguientes programados terminan su recorrido en Merlo. Y desde Moreno a Once, el primer tren parte a las 4:25 en vez de las 3.

Tren Sarmiento Foto: -

Los usuarios mantienen la posibilidad de la interrupción de la obra en la mira como ha ocurrido con la remodelación de la plataforma central de Ramos Mejía que inició en 2016 con un plazo de 90 días y aún no ha sido concluida.

Lo mismo ocurrió con el viaducto de la Línea Belgrano Sur entre Sáenz y Plaza Constitución, obra que implicó la supresión del servicio entre Sáenz y la tradicional cabecera de la estación Buenos Aires. Semanas atrás, además, se detuvo la renovación de la vía única del ramal Merlo-Lobos de la Línea Sarmiento entre Las Heras y Lobos, iniciada en abril del año pasado, lo que derivó en la suspensión del servicio en ese sector.