La histórica autopista que sumará un cuarto carril. Foto: AUBASA.

Después de años de reclamos por la congestión vehicular, una de las autopistas más importantes de la provincia de Buenos Aires se prepara para una transformación histórica. Se trata de la Autopista Buenos Aires-La Plata, que incorporará un cuarto carril en un extenso tramo de su recorrido, una intervención que apunta a optimizar la circulación diaria y reducir los embotellamientos que suelen registrarse en horarios de mayor demanda.

El anuncio fue realizado en los últimos días con el objetivo de revolucionar el tránsito en una de las autopistas más transitadas. La iniciativa forma parte del plan de infraestructura vial impulsado por la Provincia para el período 2024-2027 y contempla trabajos de ampliación, repavimentación y mejoras en materia de seguridad vial.

Dónde se construirá el nuevo cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata

La ampliación se realizará entre el kilómetro 11,4 en Avellaneda y el kilómetro 30,4 en Berazategui, abarcando cerca de 20 kilómetros de extensión. Para facilitar la ejecución de los trabajos y minimizar el impacto sobre la circulación, la obra fue dividida en dos tramos de aproximadamente 10 kilómetros cada uno, que serán desarrollados por distintas empresas constructoras.

Ingreso a la autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

Según lo previsto, las tareas incluirán no solo la incorporación de un nuevo carril, sino también la renovación integral de la calzada existente, con trabajos de repavimentación y nueva señalización horizontal.

Cuánto se invertirá en la obra y cuándo estarám terminadas las reformas en la autopista Buenos Aires - La Plata

La inversión estimada supera los 25.900 millones de pesos y representa una de las intervenciones viales más relevantes de los últimos años en la provincia.

El cronograma oficial establece un plazo de ejecución cercano a los 15 meses, aunque los tiempos podrían ajustarse de acuerdo con el avance de las obras y las condiciones operativas de cada etapa. Durante ese período se implementarán reducciones de carril y desvíos parciales, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y mantenerse informados sobre posibles modificaciones en el tránsito.

Cuánto se invertirá en la obra y cuándo estará terminada.

Qué beneficios traerá la ampliación de la autopista Buenos Aires - La Plata

Uno de los principales objetivos del proyecto es disminuir los tiempos de viaje para los miles de usuarios que utilizan diariamente este corredor para trasladarse entre distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. La incorporación de un cuarto carril permitirá aumentar la capacidad de circulación y mejorar la fluidez del tránsito, especialmente en los horarios de mayor movimiento.

Además, la obra contempla la instalación de un sistema de iluminación más moderno y nuevas medidas de seguridad vial destinadas a optimizar la experiencia de quienes circulan por la autopista. Las autoridades también prevén implementar mecanismos de monitoreo del tráfico para gestionar eventuales desvíos y reducir el impacto de las obras mientras se desarrollan los trabajos.

Qué beneficios traerá la ampliación de la autopista. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Las mejoras recientes en uno de los corredores más transitados del AMBA

La ampliación se suma a otras intervenciones realizadas recientemente sobre la traza. Durante el último año se completaron trabajos de repavimentación en el sector comprendido entre la Ciudad de Buenos Aires y Sarandí, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación para los vehículos que ingresan desde la Autopista 25 de Mayo, el Paseo del Bajo y distintos accesos porteños.

En aquella oportunidad, las tareas se ejecutaron mayormente en horario nocturno para minimizar las demoras y garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los equipos de trabajo.

Con la incorporación del nuevo carril y la renovación de la infraestructura existente, la Autopista Buenos Aires-La Plata busca consolidarse como un corredor más eficiente, seguro y preparado para responder a la creciente demanda de tránsito que registra la región. La obra promete marcar un antes y un después para miles de personas que la utilizan cada día y podría convertirse en una de las transformaciones viales más importantes de los últimos años en el AMBA.