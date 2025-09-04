ANMAT: prohíben una marca de miel en todo el país por irregularidades sanitarias

El organismo aseguró que consumir este producto podría ser perjudicial para la salud y aseguró que su comercialización es ilegal.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la producción, el fraccionamiento y la comercialización de una famosa miel orgánica en todo el territorio nacional, incluyendo además su venta en plataformas digitales, por no cumplir con los requisitos legales establecidos.

Según lo publicado en el Boletín Oficial este jueves, el producto de la marca “Los Meleros” —elaborado en El Sauzalito, provincia de Chaco— no cuenta con el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni con el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), lo que lo convierte en un alimento no autorizado para su comercialización.

La investigación fue iniciada a partir de una consulta realizada por la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAM) al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), respecto a la miel rotulada como “Miel orgánica certificada marca Los Meleros”.

Luego de una exhaustiva verificación, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos constató que el producto tampoco figura en el Registro Nacional de Productos Apícolas (RENAPA), además de carecer de los registros obligatorios mencionados anteriormente.

Ante esta situación, la ANMAT advirtió que, al no estar debidamente inscripto, no es posible asegurar su trazabilidad, el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias durante su elaboración, ni su inocuidad, lo que representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Prohibición total y advertencia a los consumidores

En línea con la normativa vigente, ANMAT resolvió la prohibición total de este producto en cualquiera de sus presentaciones, lotes o fechas de vencimiento, en todo el país.

La medida forma parte de las funciones de control y fiscalización que la ANMAT lleva adelante para resguardar la salud pública, asegurando que todos los productos alimenticios en circulación cumplan con las normativas vigentes en materia de seguridad alimentaria.